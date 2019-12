ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Numeri vincenti di oggi 18 dicembre (251/2019)

Ad una settimana esatta dal Natale, il “6” continua a farsi desiderare. Sono appena stati estratti i nuovi numeri vincenti del concorso odierno SiVinceTutto (li trovate in fondo alla pagina) ma purtroppo nessun giocatore ha centrato la combinazione esatta e quindi non si porterà sotto l’albero la tanto ambita vincita massima messa in palio. In sei, tuttavia, sono andati vicinissimi indovinando i cinque numeri della sestina vincente e portandosi a casa, a testa, un bel gruzzoletto del valore di 1.351 euro. Saranno utili anche i 132 euro vinti dai quasi 150 giocatori grazie al “4” e che potranno essere impiegati per terminare gli ultimi regali natalizi da destinare a parenti ed amici. Saranno dei doni più piccoli quelli invece acquistati dagli oltre 1800 concorrenti che con il “3” sono riusciti a ottenere un premio da 47 euro. Infine, piccola cifra di consolazione quella destinata agli oltre 10,8 mila appassionati del SiVinceTutto che con il “2” hanno ottenuto appena 11,45 euro. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto, torna con una nuova estrazione. E allora oggi, mercoledì 18 dicembre 2019, chi avrà voglia di tentare la fortuna potrà scoprire se è stato davvero bravo nel farlo. A differenza di altri concorsi che prevedono un Jackpot, come ad esempio lo stesso Superenalotto, in questo gioco il montepremi è costituito dal 60 per cento della raccolta. Quindi varia a seconda della partecipazione all’estrazione del giorno. Ma, come previsto nel regolamento, si effettua poi una ripartizione a seconda della categoria di vincita. Quindi il 32,20 per cento del montepremi va alle vincite di prima categoria, il 3,40 per cento a quelle di seconda categoria, si passa all’8,20 per cento per la terza categoria, il 31 per la quarta categoria e infine il 25,20 per cento per le vincite di quinta e ultima categoria. Anche la modalità di gioco del SiVinceTutto Superenalotto è semplice: basta giocare 12 numeri e sperare di indovinarne 6 per mettere a segno l’impresa.

Come avete avuto modo di notare dalla ripartizione del montepremi, con il SiVinceTutto Superenalotto non si vince solo indovinando i sei numeri vincenti. Questo deve essere ovviamente il vostro obiettivo principale, ma se non riuscite a trasformarlo in realtà, potete ripiegare su altre categorie di vincita. Dunque potete vincere anche se indovinate 5, 4, 3 o solo 2 numeri vincenti. Chiaramente l’importo dei premi varia a seconda della categoria, ma in ballo ci sono comunque somme interessanti. Pensiamo ad esempio a coloro che la settimana scorsa non hanno fatto il 6, ma hanno centrato il 5. Sono state tre le giocate vincenti, ognuna delle quali ha diritto ad un premio di 2.674,24 euro. Chi invece ha centrato quattro di numeri della sestina fortunata mercoledì scorso ha vinto 112,49 euro, visto che la lista dei vincitori comprendeva 172 giocate fortunate. E poi ci sono stati i 41,18 euro per il 3 e i 9,92 euro per il 2. Quello che però vi interessa ora è prepararvi all’appuntamento con la dea bendata, sperando si presenti!

20 – 58 – 62 – 65 – 84 – 85

