Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto oggi 18 settembre: numeri vincenti (238/2019)

Ancora poche ore e ripartono le emozioni del SiVinceTutto, lo speciale concorso del SuperEnalotto che è pronto a tornare con il concorso numero 238. Ad oggi sono numerose le vincite realizzate e che hanno permesso agli utenti appassionati di vincere – dall’esordio del concorso – oltre 64 milioni di euro. Se l’inizio di settembre è stato fortunato, in quanto ha permesso ad un giocatore di intercettare la fantastica vincita con il “6” pari a 75 mila euro, la fortuna potrebbe tornare a bussare anche questa settimana, in questa metà del mese che anticipa l’inizio ufficiale della stagione autunnale. Solo la scorsa settimana, nonostante la mancanza della vincita massima, sono state realizzate in tutto 11.946 vincite per un importo complessivo di oltre 236 mila euro. Come andrà questa settimana? Non ci resta che tentare la sorte ancora una volta ed attendere la fatidica estrazione che come sempre andrà in scena alle 20.00, quando saranno resi noti i 6 numeri estratti. Per giocare basterà intercettare 12 numeri e sperare di centrarne almeno la metà. Successivamente, tra qualche ora, sarà sufficiente controllare la schedina giocata tenendo incrociate le dita.

LE ULTIME CURIOSITÀ

Il SiVinceTutto SuperEnalotto potrebbe portare anche questa settimana ad una serie di interessanti vincite che contribuirebbero a dare una svolta alla vita dei vari concorrenti. Con l’inizio di settembre la fortuna si è già fatta notare e chissà se anche oggi non tornerà a bussare alle porte degli italiani. La scorsa settimana è stato un nulla di fatto in quanto il “6” non è stato centrato. Tuttavia, in tre concorrenti si sono avvicinati tantissimo centrando i 5 punti e portandosi a casa 2681 euro a testa. Sono stati in 148 a indovinare i 4 numeri della combinazione vincente con una vincita di 131 euro, mentre 1647 fortunati che hanno intercettato il “3” hanno guadagnato 52 euro. Premio di consolazione per gli oltre 10mila temerari che intercettando appena due numeri si sono portati a casa appena 12,10 euro, quanto basta per una doppia giocata nella giornata di oggi.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

