Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, oggi 19 giugno: i numeri vincenti (225/2019)

Nuovo mercoledì, nuova opportunità per gli appassionati del SiVinceTutto, lo speciale concorso del Superenalotto che, come ogni settimana, torna puntuale anche oggi, 19 giugno 2019, con una nuova estrazione. Si riparte dal concorso numero 225 grazie al quale i concorrenti tenteranno di sfidare la fortuna cercando di accaparrarsi il montepremi messo in palio. C’è ancora tempo (seppur poco) fino alle 19.30 di oggi per giocare la schedina con i propri numeri del cuore, sperando possano essere quelli davvero fortunati. Per essere certi di riuscire a mettere a segno la combinazione che potrebbe poi essere estratta, potreste sempre decidere di compiere la vostra giocata online su uno dei siti autorizzati per le lotterie online, sul quale dovrete necessariamente avere un conto di gioco. Dal lancio del SiVinceTutto ad oggi, sono stati vinti ben oltre 60 milioni di euro! Solo nel passato concorso sono state realizzate in tutto quasi 15mila vincite per un totale di 251.858 euro vinti. Come andrà questa sera?

LE ULTIME CURIOSITÀ

L’ultima estrazione del SiVinceTutto non si è rivelata particolarmente fortunata. Nessun concorrente, infatti, è riuscito a centrare l’intera combinazione, dunque non sono state registrate vincite con punti 6. In otto però ci sono andati vicinissimi al punto da aver guadagnato con il “5” un bel gruzzoletto di poco più di mille euro a testa. E gli altri premi? Ancora non male la vincita con punti 4 che ha portato nelle tasche di 208 concorrenti una vincita di quasi 100 euro. Gli ultimi due premi sono stati di mera consolazione: agli oltre 2200 concorrenti che hanno indovinato tre numeri della combinazione estratta sono andati appena 41,68 euro. Poco più di 10 euro, invece, per coloro (12.506 concorrenti) che sono riusciti ad intercettare solo due numeri della combinazione. Questa sera potrebbe andare decisamente meglio nell’ambito del penultimo concorso del mese in programma. In bocca al lupo a coloro che avranno il coraggio di sfidare ala Dea Bendata!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

