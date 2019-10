Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, oggi 2 ottobre: i numeri vincenti (240/2019)

Il SiVinceTutto, lo speciale concorso del SuperEnalotto, inaugura oggi il nuovo mese con l’attesissima estrazione in scena questa sera. Come ogni mercoledì, dunque, è rinnovato anche questa volta l’appuntamento con la fortuna, nella speranza che la dea Bendata possa baciare più di un concorrente. Nonostante stiano state inserite alcune novità solo visive nel gioco (nuove schede precompilate e grafica del tutto rinnovata), la formula del SiVinceTutto resta la stessa di sempre ed anche le modalità non variano: ogni concorrente, per ciascuna giocata del valore di 5 euro, avrà a disposizione la possibilità di scegliere 12 dei propri numeri fortunati, sperando che sei di essi andranno a comporre la fatidica combinazione vincente. Basta infatti centrare il “6” per potersi assicurare la ricca vincita della serata. E chissà se l’inizio di ottobre non sia fortunato proprio come l’esordio del mese precedente, quando furono vinti a Roma quasi 75mila euro grazie alla sestina estratta il 4 settembre scorso.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI

Nell’ultimo concorso di settembre del SiVinceTutto nessun giocatore è riuscito nell’impresa di centrare il fatidico “6”, rimandando tutto a stasera 2 ottobre. Tuttavia, ben sette concorrenti si sono avvicinati ad un passo dalla grande vittoria, fermandosi però a soli 5 numeri indovinati e portandosi a casa, ciascuno, un bel gruzzoletto del valore di 1.244 euro, quasi quanto – in media – uno stipendio mensile degli italiani più fortunati. In 280 hanno centrato il “4”, premio del valore di 75 euro. E così 33 euro sono finiti nelle tasche degli oltre 2700 concorrenti che hanno indovinato 3 numeri su 6 e appena 9 euro in quelle di chi ha centrato appena due numeri della combinazione vincente, ovvero la gran parte (oltre 14mila giocatori). Come andrà stasera? La speranza è ovviamente quella di riuscire ad indovinare i sei numeri che vanno a costituire la sestina vincente, dando il via ad una fortunatissima stagione autunnale. In bocca al lupo!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

