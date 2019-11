Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto oggi 20 novembre: i numeri vincenti (247/2019)

Il SiVinceTutto è giunto alla sua terza nonché penultima estrazione del mese. Oggi, mercoledì 20 novembre, lo speciale concorso SuperEnalotto torna con un nuovo attesissimo appuntamento che riunirà i tanti appassionati speranzosi di potersi accaparrare la maggiore vincita messa in palio. Con soli 5 euro, infatti, sarà possibile stringere tra le mani la schedina che potrebbe contenere la fatidica estrazione vincente. Per tentare la fortuna basterà giocare 12 numeri su 90 a disposizione e sperare di indovinarne la metà. Basterà infatti indovinare sei numeri per poter mettere le mani sul primo premio in palio che come sempre sarà molto interessante. Questo mese, purtroppo, non si è rivelato estremamente fortunato da questo punto di vista anche se, tutto sommato le vincite totali sono state quasi 15mila per un totale di 236mila euro distribuiti tra le varie categorie di premio, ad eccezione del “6” che continua a farsi attendere. Ad oggi, inoltre, sono stati distribuiti in tutto oltre 66 milioni di euro.

LE ULTIME CURIOSITÀ

Il SiVinceTutto si riconferma essere un premio estremamente generoso anche in mancanza dell’attesissimo e ricco “6”. Nell’estrazione della passata settimana, ad esempio, in 5 giocatori hanno indovinato 5 numeri della combinazione vincente portandosi a casa un interessante gruzzoletto del valore di 1605 euro. Niente male neppure il premio appena inferiore relativo al “4” realizzato da 187 appassionati i quali sono entrati in possesso di 103,51 euro. In 2301 concorrenti hanno indovinato la metà della sestina vincente e questo si è tradotto in una vincita di 37,44 euro a testa. Numerosi, come da tradizione, coloro che sono riusciti a intercettare solo due numeri della combinazione (oltre 12,4 mila) collezionando una vincita pari a 9,84 euro. Questa sera, dunque, nuova occasione per poter sognare ma soprattutto realizzare i propri sogni nella speranza di poter intercettare il fatidico “6” vincente.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA