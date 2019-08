Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, oggi 21 agosto: i numeri vincenti (234/2019)

Anche la festa di Ferragosto è stata ormai archiviata ed oggi è già tempo di una nuova estrazione del SiVinceTutto. Lo speciale concorso del Superenalotto torna con il suo 234esimo appuntamento questo mercoledì 21 agosto, pronto a regale nuove speranze di vincita ed una ondata di fortuna che, si spera, possa travolgere più persone possibili! Il montepremi continua a salire anche alla luce della mancata vincita con punti 6 nella passata estrazione. Ricordiamo che, ad oggi, il SiVinceTutto ha permesso di guadagnare vincite per un totale di oltre 63 milioni di euro e solo nell’ultimo concorso, chi più e chi meno, sono stati quasi 13mila i concorrenti che hanno potuto gioire per aver intercettato almeno due dei numeri della combinazione vincente, per un totale di 218 mila euro di vincite. Come andrà questa sera? Non possiamo saperlo se prima non giocheremo i 12 numeri previsti. Per vincere sarà sufficiente indovinarne almeno la metà, o anche meno a seconda delle differenti categorie di vincite. Se ancora non lo avete fatto avrete tempo fino alle 19.30 di oggi per tentare la fortuna!

LE ULTIME CURIOSITÀ

Il SiVinceTutto promette anche oggi una supervincita intercettando l’intera combinazione. Si tratta del penultimo concorso del mese dopo i precedenti non particolarmente fortunati. In tanti concorrenti puntano chiaramente al “6”, obiettivo mancato per un soffio dai due giocatori che la scorsa settimana si sono fermati a quota 5 numeri indovinati e che ha permesso loro di portarsi a casa un gruzzoletto comunque niente male, pari a poco più di 3,7 mila euro. In 133 hanno invece intercettato i 4 numeri della combinazione vincente e ciò ha permesso loro di ottenere una vincita pari a 135 euro. E’ stata di 41 euro, invece, la quota guadagnata dai concorrenti (quasi 2000) che hanno indovinato tre dei sei numeri necessari per sbancare al SiVinceTutto, mentre in oltre diecimila appassionati hanno guadagnato appena 10 euro con il “2”, quanto basta per tentare oggi una doppia giocata. Perchè non rischiare ancora e sperare di poter chiudere questa estate di grande crisi politica in bellezza, con una vincita strepitosa?

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

