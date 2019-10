Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, oggi 23 ottobre: numeri vincenti (243/2019)

Come ogni mercoledì anche oggi, 23 ottobre 2019, cresce l’attesa per il SiVinceTutto, lo speciale concorso del SuperEnalotto che promette di distribuire ogni settimana ricchi premi ai numerosi giocatori. Siamo giunti al concorso 243, penultimo di un mese che, a differenza dei due precedenti, ha visto finora latitare la massima vincita realizzata con il “6”. La combinazione vincente diventa sempre più difficile da intercettare ma ciò porta a far aumentare la voglia di sfidare la sorte anche in vista della imminente estrazione odierna. Cresce sempre di più la quantità di premi finora assegnati, per un totale di oltre 65,5 milioni di euro. Solo nel passato concorso di mercoledì, sono state realizzate in tutto 16971 vincite per un totale di 239.442 euro, ma anche in quel caso il grande assente è stato il premio assegnato ai fortunati che riusciranno ad intercettare tutti e sei i numeri della combinazione. Non mancheranno però altre possibilità per festeggiare grazie alle categorie di gioco immediatamente successive.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI

Latita il “6” nel gioco del SiVinceTutto che però nell’ultimo concorso ha destinato 15 interessanti premi a coloro che hanno indovinato cinque numeri della combinazione estratta, per un valore ciascuno di 542,83 euro. Scendendo diminuisce anche la vincita: ai 293 fortunati che hanno intercettato il “4”, il premio portato a casa è stato di 67 euro. Poco meno della metà, 30 euro, agli oltre 2800 concorrenti che hanno indovinato 3 numeri, cioè la metà esatta della combinazione. Al SiVinceTutto sarà possibile festeggiare anche con il “2” seppur il premio sarà di mera consolazione: in 13808 hanno ottenuto 9 euro, poco meno della metà di una doppia giocata che potrà essere eseguita completando la schedina con 12 numeri prescelti al costo di 5 euro. Ad un passo dalla chiusura del mese di ottobre, quella odierna potrebbe rivelarsi una estrazione fortunata? Non ci resta che incrociare le dita e prepararci all’attesa serata.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA