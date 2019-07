Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, oggi 24 luglio: i numeri vincenti (230/2019)

SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto, torna puntuale oggi, mercoledì, 24 luglio 2019, per una nuova estrazione. Non si ferma mai questo gioco Sisal, che anzi propone per questo mese una importante novità. Ha lanciato infatti una nuova avventura, l’Isola del Tesoro, nuove giocate dedicate all’estate. Ogni mercoledì, fino al 31 luglio, saranno disponibili Quick Pick e Sistemi nei punti vendita Sisal per dare la caccia al “6”. Sono giocate personalizzate con i simboli dell’estate: uno scrigno d’oro, un’oasi di fortuna, una bussola magica o un corsaro fortunato. Si trovano stampati direttamente sulle ricevute Quick Pick. Invece Timone d’oro, Ancora Ricca e Gran Galeone personalizzano i Sistemi dedicati. Non cambia la formula di SiVinceTutto Superenalotto, che resta appunto invariata. Come sempre, ci sono ben 12 numeri da scegliere su 90, ma bisogna indovinarne 6 per vincere il primo premio.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI

Con SiVinceTutto Superenalotto però le occasioni di vincita sono diverse. Non c’è solo il “6”, anche se resta l’obiettivo principale. Si vince anche con 5, 4, 3 e 2 punti. La settimana scorsa nessuno ha centrato la sestina vincente, ma ci sono andati vicino in sette: ognuno dei fortunati che ha realizzato il “5” ha vinto così 1.189,59 euro. Ci sono state poi 190 schedine risultate vincenti per il “4”. Per queste la vincita è stata invece di 105,69 euro. Al “3” invece è associato un premio di 43,73 euro, per 2.044 giocate vincenti; infine, il “2” da 10,08 euro per 12.606 schedine vincenti. Chi dunque sogna di solcare un mare di Fortuna quest’estate, non deve fare altro che sbarcare sull’Isola del Tesoro di SiVinceTutto Superenalotto. Ovviamente dovete preparare la vostra valigia dei sogni in queste settimane di divertimento. E allora non ci resta che augurarvi buona fortuna con SiVinceTutto Superenalotto!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



