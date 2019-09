Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, oggi 25 settembre: numeri vincenti (239/2019)

Ultima estrazione di settembre per il SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto. Come ogni mercoledì, torna l’appuntamento con questo gioco che mette in palio tutto il montepremi in un’unica sera. Ma questo mese ha portato con sé diverse novità, del resto è quello che indica un nuovo inizio. Quindi col cambio di stagione arrivano nuove schede precompilate, con nuova grafica e forma. Quel che non cambia è la formula di gioco. La meccanica infatti resta sempre la stessa: 12 numeri da giocare su 90 e 6 da indovinare, con la schedina che costa sempre 5 euro. Non sarebbe male chiudere questo mese con un “6”, visto che è cominciato proprio con quella grande vincita. Nell’estrazione del 4 settembre infatti sono stati vinti circa 75mila euro a Roma. Niente da fare mercoledì scorso, quando non è stato centrato alcun “6” al SiVinceTutto Superenalotto. La vincita più alta infatti è stata di 1.377,12 euro.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI

Il “6” è l’obiettivo principale per chi gioca al SiVinceTutto Superenalotto, ma si può vincere anche indovinando 5, 4, 3 e anche 2 numeri della combinazione estratta. Se non avete ancora giocato i vostri numeri, fate ancora in tempo. Al SiVinceTutto si può giocare tutti giorni dalle 6:00 alle 23:55 e il mercoledì, giorno di estrazione, fino alle 19.30. Stando alle informazioni fornite da SiVincetutto, con questo gioco è 924 volte più facile centrare il 6 rispetto a prima. Infatti con ben 12 numeri in gioco la probabilità di aggiudicarsi almeno un premio passa da 1 su 20 a 1 su 6. L’estrazione della combinazione vincente di SiVinceTutto comunque è aperta al pubblico e avviene presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato a Roma. È realizzata e garantita da Sisal e dall’Agenzia stessa. L’estrazione viene realizzata attraverso l’uso di apposite macchine estrazionali certificate. E allora buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



