Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto oggi 26 giugno: i numeri vincenti (226/2019)

E’ tempo di nuova estrazione del SiVinceTutto, lo speciale concorso SuperEnalotto che puntuale come un orologio svizzero torna ogni mercoledì a far sperare migliaia di italiani. Anche oggi è il giorno giusto per incrociare le dita e confidare nella benevolenza della Dea Bendata in questo finale di mese che purtroppo non ha visto trionfare alcun giocatore con la massima vincita messa in palio. A differenza di quanto avvenne a maggio, con ben due vincite consecutive con punti sei, nelle ultime settimane non si è potuta celebrare alcuna grande festa in quanto il massimo che è stato possibile realizzare sono state le vincite comunque importanti con punti 5. Ma torniamo al concorso di oggi, 26 giugno, numero 226: dal suo lancio all’ultima estrazione, il SiVinceTutto ha fatto segnare vincite per oltre 61 milioni di euro! Solo la passata settimana sono state realizzate 13.502 vincite per un importo complessivo di 246mila euro. Come andrà questa sera?

LE ULTIME CURIOSITÀ

Occhi puntati sulla nuova estrazione del SiVinceTutto, il concorso SuperEnalotto che stasera ha in serbo un nuovo ricco montepremi. Ma quali sono stati i risultati registrati nella passata estrazione? Il fatidico “6” continua a latitare e si fa desiderare anche in questo caldissimo finale di giugno. E mentre la temperatura sale vertiginosamente, segue il medesimo andamento anche l’ansia di coloro che attendono la nuova estrazione di stasera. Solo sei, i fortunati concorrenti che si sono avvicinati per un soffio alla massima vincita, fermandosi però a soli 5 numeri della combinazione fortunata, portandosi a casa la cifra di 1394 euro. In 139 hanno centrato invece il “4” del valore di 145 euro. Scendendo a tre numeri su sei in quasi 1900 sono stati i fortunati che si sono accontentati di poco meno di 50 euro. Premio di consolazione per gli oltre 11 mila concorrenti che con il “2” hanno ottenuto appena 11 euro, utili per una doppia giocata di oggi, considerando il costo di 5 euro a schedina. Perchè, dunque, non sfidare ancora la sorte?

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



