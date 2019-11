Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto oggi 27 novembre: i numeri vincenti (248/2019)

Il mese di novembre si chiude oggi per il SiVinceTutto, il concorso del Superenalotto. Stasera è infatti in programma una nuova estrazione, quella con cui questo gioco saluta appunto novembre. Nella prossima staremo già fantasticando sul Natale, ma già oggi potete cominciare a pensarci, soprattutto perché una bella vincita potrebbe aiutarvi a chiudere al meglio l’anno. Se dunque avete un progetto per il nuovo anno o un regalo da fare, potrebbe arrivarvi in aiuto SiVinceTutto. A patto di indovinare i numeri vincenti e quindi centrare l’ambitissimo “6”. Ci sono comunque altre categorie di vincita, con le quali potrete vincere comunque delle somme interessanti. Basti pensare a coloro che la settimana scorsa hanno realizzato il “5”. Per un solo numero hanno visto sfumare l’impresa, ma si sono “consolati” con la vincita legata alla loro categoria. E parliamo di 1.314,05 ciascuno che fanno senza dubbio molto comodo.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI

A distanza di un mese potrebbe arrivare oggi un bel “6” a SiVinceTutto. Il concorso speciale del Superenalotto ha fatto registrare l’ultima grande vincita il 23 ottobre, quando furono vinti 75mila euro. La vincita fortunata fu registrata in provincia di Benevento. Tra castagne e funghi spuntò un bel premio per un fortunato giocatore di San Bartolomeo in Galdo. Me le tappe di SiVinceTutto sono numerose in ogni concorso. La settimana scorsa, ad esempio, sono state realizzate 13.667 vincite in totale, quindi sono stati distribuiti 231.872,00 euro per tutte queste vincite. Si conferma dunque un gioco generoso, ma lo può essere ancora di più, a patto di indovinare tutti i numeri vincenti. Chi non sa ancora come funziona questo gioco e vuole mettersi alla prova per la prima volta sappia che la modalità è semplice: bisogna scegliere almeno 12 numeri su 90, sempre al prezzo di 5 euro. Il montepremi del concorso viene distribuito in una sera: quella dell’estrazione.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

