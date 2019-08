Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, oggi 28 agosto: i numeri vincenti! (235/2019)

Quali sono i numeri vincenti dell’ultima estrazione di SiVinceTutto? Non è ancora arrivato il momento della sestina fortunata del concorso speciale del Superenalotto, ma siamo pronti a raccontarvi un’altra serata di numeri e vincite. Vi comunicheremo infatti la combinazione vincente, appena sarà disponibile, così da poter svolgere la verifica della vostra schedina. C’è un “6” da centrare, ma la sfida è tutt’altro che semplice. Lo dimostrano gli assalti andati a vuoto la scorsa settimana. Pensiamo ai cinque giocatori che hanno centrato il “5”, conquistando 1.462,85 euro ciascuno. Per un solo numero hanno fallito l’impresa, ma hanno comunque ottenuto una bella vincita. E questo perché con SiVinceTutto Superenalotto non si trionfa solo con il “6”, ma anche indovinando 5, 4, 3 o solo 2 numeri della sestina fortunata. Fatene tesoro in vista dell’appuntamento di oggi, mercoledì 28 agosto 2019.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI

Quella di oggi, tra l’altro, è l’ultima estrazione di agosto per il SiVinceTutto Superenalotto. L’estate sta finendo, ma non la voglia di vincere. E allora potete tentare la fortuna per provare a dare una svolta in primis alla seconda parte dell’anno, poi chissà anche alla vostra vita. Dipende in effetti dalla vincita centrata e dai sogni che custodite nel vostro cassetto. A chi muove i primi passi con questo gioco indiciamo le modalità di gioco, che peraltro sono molto semplici. Bisogna scegliere almeno 12 numeri su 90, sempre al prezzo di 5 euro. Sappiate che questo gioco prevede che tutto il montepremi del concorso venga distribuito in una sera: quella dell’estrazione. E quindi oggi, a patto che riusciate a centrare il “6”. Altrimenti dovrete ripiegare sulle altre categorie, quindi fate molta attenzione alla vostra giocata e controllate senza distrazioni la schedina. Poi magari potreste lasciarvi andare ad una bella festa…

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



