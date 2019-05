Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto oggi 29 maggio: numeri vincenti (222/2019)

Si torna a sperare anche oggi, mercoledì 29 maggio, in occasione del nuovo concorso SiVinceTutto numero 222. Si tratta dello speciale concorso SuperEnalotto che ogni settimana raduna migliaia di appassionati promettendo importanti premi grazie alla combinazione vincente composta da ben sei numeri. Le possibilità di vincita sono molteplici dal momento che si potranno giocare ben 12 numeri preferiti al costo di 5 euro a schedina, con possibilità di potersi accaparrare il tanto ambito “6”. Fino ad oggi accumulate sono state di quasi 60,5 milioni di euro. Basti pensare che solo nel passato concorso sono stati distribuiti ben 254 mila euro grazie alle quasi 13 mila vincite realizzate. Ma attenzione, poichè non si vince solo indovinando i sei numeri dell’intera combinazione fortunata! Interessanti potrebbero essere anche i premi garantiti dal “5” ma c’è chi si accontenta anche solo di un premio di consolazione minore. Come andrà questa sera? Non ci resta che augurarvi già da ora un grosso in bocca al lupo, sperando che nell’ultima estrazione del SiVinceTutto del mese di maggio si possa tornare a gioire come per l’esordio!

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI

Il mese che sta per volgere al termine ha portato a due importanti vincite consecutive nel concorso SiVinceTutto. Da alcune settimane, però, i concorrenti si ritrovano a inseguire il tanto ambito “6” che latita ormai da qualche tempo. Anche nell’ultimo concorso, infatti, nessun giocatore è riuscito a indovinare la combinazione vincente ma in cinque ci sono arrivati vicinissimi centrando il “5” e portandosi a casa, ciascuno, la somma di 1.733 euro. Sono stati in 140 ad indovinare 4 numeri su 6 del valore di quasi 150 euro. In oltre 1700 si sono accontentati del premio di 53 euro ottenuti con il “3” mentre sono stati poco meno di 12 euro i soldi vinti da coloro che hanno avuto la fortuna – seppur esigua – di indovinare appena due numeri della sestina vincente. Questo tuttavia non dovrà assolutamente far scendere il desiderio di ritentare questa sera la fortuna in occasione dell’ultimo concorso del mese e che potrebbe portare con sé non poche sorprese.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

