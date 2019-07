Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, oggi 3 luglio: i numeri vincenti (227/2019)

Un altro boom di fortuna oggi con SiVinceTutto? Il concorso speciale del Superenalotto torna oggi, mercoledì 3 luglio 2019, con una nuova estrazione. La speranza è che sia fortunata come quella della scorsa settimana, quando sono stati vinti più di 75mila euro a Mantova. La stagione estiva si è dunque infiammata con la vincita realizzata lo scorso mercoledì. Il fortunato giocatore ha indovinato in pieno la combinazione estratta, facendo decollare alla grande la sua estate. Ma non è solo il vincitore del “6” a poter sognare le vacanze, perché ci sono stati altri 16.164 giocatori premiati per le categorie di vincita 5,4,3 e 2 punti. Solo nell’ultimo concorso sono stati distribuiti premi per un importo pari a 248.136,12 euro. E quindi in tanti hanno potuto pensare a realizzare i loro piccoli o grandi (a seconda della vincita) desideri. Tra questi ci sono gli 11 fortunati giocatori che ad esempio hanno fatto il “5” vincendo 766,98 euro ciascuno.

Ma il viaggio della fortuna continua oggi con una nuova estrazione di SiVinceTutto Superenalotto. Il bello di questo gioco è che il montepremi viene distribuito tutto in un’unica sera, quindi dobbiamo prepararci semplicemente ad una nuova tappa, sperando in un nuovo vincitore. Giocare comunque è molto semplice: si hanno a disposizione il doppio dei numeri da indovinare, quindi ben 12, ma bisogna indovinarne appunto solo la metà, cioè 6. Ma tutto ciò con la consapevolezza che si può vincere anche indovinando 5, 4, 3 e solo 2 numeri. E quindi, visto che la fortuna non va in vacanza, potete provare ad accogliere la prossima settimana. L’appuntamento è con l’estrazione di oggi. Tra l’altro SiVinceTutto Superenalotto ha raggiunto un traguardo strepitoso: si celebrano infatti i 60 milioni di euro vinti dal lancio della nuova formula del gioco fino ad oggi. Ma ci sono altri milioni di emozioni e vincite da regalare ai giocatori italiani. E allora buona fortuna per oggi!

