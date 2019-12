Estrazione/ SiVinceTutto SuperEnalotto oggi 30 dicembre: i numeri vincenti (252/2019)

Oggi, lunedì 30 dicembre, andrà in scena in via eccezionale una nuova estrazione del SiVinceTutto. Si tratta del concorso numero 252 del giorno 25 dicembre, posticipato alla data odierna e che, secondo una nota Sisal, rientra tra le modifiche in atto per le festività natalizie. Per gli appassionati del gioco speciale SuperEnalotto che hanno saltato l’estrazione dello scorso Natale, dunque, ci sarà una nuova possibilità per tentare la fortuna con l’estrazione che si terrà alle 19.30 e che potrebbe regalare nuove importanti vincite. Il Jackpot del SiVinceTutto, come ormai sappiamo, è costituito dal 60% della raccolta e varia in base alla partecipazione alla stessa estrazione del giorno, con una ripartizione in base anche alla categoria stessa di vincita. E’ chiaro che chi si avvicina al gioco punta ad ottenere la vincita massima che si raggiunge indovinando tutti e sei i numeri che compongono la sestina vincente. Se non si dovesse riuscire a conseguire l’obiettivo principale però, non ci sarà da disperarsi in quanto esistono altre categorie di premi in palio, seppur meno appetibili. Ad oggi il SiVinceTutto ha garantito vincite per un totale di oltre 67,6 milioni di euro e solo nel passato concorso del 18 dicembre scorso sono stati vinti 238.436 euro per un totale di 12.781 vincite messe a segno.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI

Il SiVinceTutto torna questo lunedì con un appuntamento speciale che anticipa la fine del 2019 e che potrebbe rappresentare l’occasione per fare incetta di interessanti premi. Anche la scorsa settimana non è stato centrato il ricco “6” ma sono stati sei i giocatori fortunatissimi che si sono avvicinati ad un soffio dall’obiettivo fermandosi però a 5 numeri della combinazione indovinati. Questo ha permesso a ciascuno di loro di festeggiare il Natale con un gruzzoletto di 1351 euro. La fortuna potrebbe ripetersi anche oggi? Sono in tanti a sperare di poter centrare la maggiore vincita che potrebbe giungere a sorpresa alla vigilia del Capodanno. Sempre nell’ultimo concorso non sono mancati i premi minori, come il “4” del valore di 132 euro realizzato da 148 concorrenti o ancora il “3” realizzato da 1821 giocatori del valore di 47,80 euro. Il “premio di consolazione” dell’ultima estrazione, del valore di 11,45 euro – poco più della metà del costo di una giocata singola – è stato infine assegnato ai quasi 11mila appassionati che sono riusciti a centrare solo 2 numeri della combinazione vincente.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



