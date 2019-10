Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, oggi 30 ottobre: numeri vincenti (244/2019)

La settimana di giochi e concorsi entra nel vivo con l’estrazione di SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto. È in programma oggi, mercoledì 30 ottobre 2019, ed è dedicata al periodo autunnale. Fino a metà novembre, infatti, saranno disponibili nei punti vendita Sisal Quick Pick e Sistemi, personalizzati con i simboli del “Bosco Dorato”. Per il concorso di stasera, ad esempio, sarà possibile convalidare i Quick Pick Speciali da 5 euro e i nuovi Sistemi divisi in 30 quote da 10 euro l’una che sono stati pensati per questa iniziativa. I simboli che saranno stampati sulle ricevute dei Quick Pick sono “Zucca Ricca”, “Super Pigna” e “Fungo d’Oro”. Per quanto riguarda invece i Sistemi dedicati ci sono “Foglie d’Oro”, “Ghianda Ricca” e “Super Riccio”. Ma la formula del gioco non cambia: per partecipare all’estrazione di SiVinceTutto Superenalotto bisogna, come sempre, scegliere 12 numeri su 90 con l’obiettivo di indovinarne sei per vincere il primo premio. Ben sapendo che si può vincere anche con 5, 4, 3 e 2 punti.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI

Con l’autunno è arrivato grazie a SiVinceTutto Superenalotto anche un bel “6”. La settimana scorsa ha festeggiato un giocatore che ha convalidato la sua schedina in provincia di Benevento. Il fortunato ha vinto così 75mila euro circa. Festa dunque a San Bartolomeo in Galdo, ma le tappe vincenti di questo gioco sono state diverse, infatti il montepremi complessivo si è aggirato sui 233mila euro. Ci sono stati quattro vincitori per quanto riguarda la categoria dei 5 punti: ognuno di loro è stato premiato con duemila euro circa. Migliaia sono coloro che invece hanno centrato 4, 3 e 2 numeri della combinazione vincente, prendendosi così una fetta del montepremi distribuito. L’appuntamento con la fortuna si rinnova oggi con la nuova estrazione di SiVinceTutto, che torna puntuale stasera con quella che è l’ultima estrazione di ottobre. Poi ci si tufferà nell’inverno, ma con la speranza di avere dei bei doni ancor prima dell’arrivo del Natale.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



