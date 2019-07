Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, oggi 31 luglio: i numeri vincenti (231/2019)

Ultimo concorso del mese per SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto. Oggi, come ogni mercoledì, è in programma una nuova estrazione. Quella di stasera è “speciale” perché si conclude l’Isola del Tesoro, la nuova giocata dedicata all’estate. Nei punti vendita Sisal sono quindi disponibili per l’ultima volta Quick Pick e Sistemi personalizzati con i simboli dell’estate. Uno scrigno d’oro, un’oasi di fortuna, un corsaro fortunato o una bussola magica? Sono questi i simboli che potrete trovare stampati sulle ricevute speciali, invece Timone d’Oro, Ancora Ricca e Gran Galeone sono le “personalizzazioni” riservate ai Sistemi dedicati. Non è cambiata la formula di gioco, che quindi resta semplice. Ci sono sempre ben 12 numeri a disposizione da scegliere su 90, con l’obiettivo di indovinarne 6 per vincere il primo premio. Ma non bisogna dimenticare che si vince indovinandone 5, 4, 3 o solo 2.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI

Lo dimostrano le ultime quote di SiVinceTutto Superenalotto, quelle dell’estrazione della settimana scorsa. C’è stato ad esempio un giocatore che è riuscito a indovinare i numeri vincenti, ottenendo un premio di ben 77mila euro. Una gran bella somma che ha acceso l’estate del fortunato giocatore. Ma non c’è solo il “6”, vi dicevamo. Con il 5 sono stati vinti 1.162,28 euro. E in questo caso le schedine fortunate sono state sette. In 193 hanno vinto invece 101,66 euro con il “4”. Ci sono poi i 39,52 euro vinti con il “3”, che fa festeggiare 1.877 schedine. Infine, il “2” con i suoi “consolatori” 5,65 euro. In questo caso parliamo di ben 10.669 giocatore fortunate. Se sognate allora di solcare un mare di Fortuna, non vi resta che sbarcare su SiVinceTutto Superenalotto. Non vi dimenticate della valigia dei sogni e preparatevi al grande divertimento dell’estrazione di oggi. E magari potrebbe essere davvero una grande estate.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



