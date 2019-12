Estrazione/ SiVinceTutto SuperEnalotto oggi 4 dicembre: i numeri vincenti (249/2019)

Si apre oggi, 4 dicembre, il nuovo mese – l’ultimo dell’anno – in cui sperare di poter vincere al SiVinceTutto, il concorso speciale del SuperEnalotto che con il suo appuntamento fisso del mercoledì continua a regalare speranza e sogni a migliaia di italiani. Stasera è in programma una nuova estrazione valevole per il concorso numero 249 e che potrebbe portare ad importanti premi da mettere sotto l’albero in vista del prossimo Natale. Come sempre la vincita più attesa è quella che potrebbe essere realizzata con il fatidico e ricco “6”, che nella passata estrazione è mancato. L’ultimo risale infatti al 23 ottobre scorso, del valore di oltre 75mila euro e che ha reso l’inizio della stagione autunnale davvero speciale al fortunato giocatore di San Bartolomeo in Galdo (BN). La speranza però è l’ultima a morire ed a breve potrebbe ricomparire nuovamente la ricca sistina vincente. Ad oggi, ricordiamolo, le vincite realizzate grazie al SiVinceTutto hanno raggiunto l’importo di quasi 67 milioni di euro!

LE ULTIME CURIOSITÀ

Nell’ultima estrazione SiVinceTutto della passata settimana, le vincite realizzate sono state in tutto 13019 per un totale in euro pari a 234.019. Tuttavia, il concorso ha chiuso il sipario sul mese di novembre senza far registrare la tanto attesa vincita con “6”. Nove concorrenti, tuttavia, sono andati vicinissima alla realizzazione del sogno, centrando ben 5 numeri della combinazione vincente e portandosi a casa la bellezza di 884 euro. Per i 139 giocatori che hanno segnato 4 numeri della combinazione, il premio è stato di 138 euro, mentre oltre 1700 fortunati che hanno centrato metà della sestina portandosi a casa 49,12 euro. Infine, in oltre 11 mila hanno intercettato due numeri ottenendo comunque il premio, seppur esiguo, di quasi 11 euro, utile ad una doppia nuova giocata. Ricordiamo come sempre che il montepremi del concorso di questo mercoledì sarà distribuito in una unica sera, ovvero quella appunto dell’estrazione.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



