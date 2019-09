ESTRAZIONE/ SiVinceTutto Superenalotto, numeri vincenti: “6” oggi 4 settembre!

L’inizio del mese ha portato fortuna ai tanti appassionati del SiVinceTutto SuperEnalotto: finalmente è stato centrato il fatidico “6”! Il fortunato che è riuscito ad indovinare l’intera combinazione centrando i sei numeri (su 12) previsti, si è portato a casa ben 75.204 euro, per una chiusura d’estate davvero fortunata! In sette, esattamente come accaduto la scorsa settimana, coloro che sono arrivati ad un passo dall’obbiettivo fermandosi però a 5 numeri e vincendo la cifra comunque interessante di 1147 euro. Scende decisamente il premio andato a coloro che hanno indovinato solo quattro numeri della combinazione: sono stati in 163, i quali si divideranno 118 euro a testa messi in palio. In oltre 2100 hanno invece centrato metà dei numeri della sestina vincente accontentandosi appena di 34 euro. In ben 12mila hanno tentato la fortuna venendo ripagati con il premio di consolazione della serata, quello pari alla vincita di 5 euro (il valore della giocata) realizzato centrando i 2 punti della combinazione vincente. Non vi resta che controllare in fondo, qual è stata la combinazione di numeri fortunatissima con la quale ha esordito il nuovo mese di settembre. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI

Grande attesa anche oggi, mercoledì 4 settembre, per i nuovi numeri del SiVinceTutto, lo speciale concorso del SuperEnalotto numero 236. E’ al momento ancora troppo presto per poter fare previsioni e tirare le somme di questo inizio di mese che potrebbe rivelarsi estremamente fortunato per gli appassionati del concorso che ogni settimana si danno appuntamento, in attesa di conoscere la nuova sestina vincente. L’obietto resta il “6” da centrare, che ormai latita da alcune settimane e che potrebbe finalmente regalare un finale di estate con i fiocchi. Chissà se i sette concorrenti che la scorsa settimana hanno concluso il mese di agosto con una vincita di poco più di 1100 euro avranno il coraggio di sfidare anche questa volta la fortuna, sperando di poter essere baciati dalla Dea Bendata. Per farlo, basterà come sempre scegliere 12 numeri fortunati su 90 a disposizione e sperare di centrarne almeno la metà per ottenere il massimo della vincita messa in palio. Come da tradizione, il prezzo a schedina sarà di 5 euro e l’intero montepremi del concorso sarà distribuito nell’unica serata dedicata all’estrazione del SiVinceTutto. Perchè, quindi, non tentare la fortuna?

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI

Quello di oggi sarà il primo concorso del SiVinceTutto SuperEnalotto che inaugurerà il nuovo mese di settembre, iniziato appena da quattro giorni. Se l’estate volge ormai al termine, come evidenziano le sempre più diffuse previsioni meteo, lo stesso non si può dire per la voglia irrefrenabile che si rinnova ogni settimana, di vincere il massimo premio in palio e dare una svolta decisiva alla propria vita. Basterà indovinare sei numeri della combinazione vincente per iniziare a mettere in pratica ciò che più si desidera. Al momento sono oltre 63milioni di euro i soldi distribuiti dall’esordio del concorso speciale SuperEnalotto ad oggi; 230mila sono quelli distribuiti nell’ultimo concorso. Oltre i sette fortunati che hanno ottenuto la vincita massima della serata, segnaliamo anche i 193 che con punti 4 si sono portati a casa 97 euro. Sono stati in 2277 coloro che centrando metà della combinazione vincente hanno guadagnato 36 euro. Infine, segnaliamo gli oltre 12,4 mila giocatori che si sono dovuti accontentare appena di 9,60 euro centrando due numeri su sei.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

9 – 26 – 49 – 62 – 63 – 85

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA