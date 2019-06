ESTRAZIONE/ SiVinceTutto Superenalotto: numeri vincenti oggi 5 giugno (223/2019)

Il primo concorso SiVinceTutto del mese di giugno si è concluso con la sua combinazione vincente ma senza la lieta notizia che in tanti si aspettavano. Manca infatti il fatidico vincitore del “6” ma sono stati in quattro ad andare molto vicini dall’indovinare la sestina fortunata. Grazie ai cinque numeri intercettati, ciascuno di loro si porterà a casa l’interessante vincita di 2.204 euro a testa. Non male, anche se decisamente più bassa, la vincita ottenuta dai 221 concorrenti che intercettando quattro dei sei numeri necessari per sbancare al SiVinceTutto hanno vinto stasera poco meno di 100 euro, precisamente 96,24. La Fortuna non è stata particolarmente clemente per gli oltre 2300 appassionati che hanno ottenuti con punti 3 appena 39 euro. Nonostante questo, potranno godere di un premio di consolazione e di un incentivo a giocare anche la prossima settimana gli oltre 13mila concorrenti che sono riusciti ad indovinare solo 2 numeri dei 12 giocati sulla schedina. Per loro, 10 euro, ovvero il doppio della somma impiegata per ciascuna giocata. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

SIVINCETUTTO, I NUMERI VINCENTI DI OGGI

Il SiVinceTutto, concorso speciale del SuperEnalotto, farà scintille anche in questa apertura di nuovo mese? E’ questo che si domandano oggi, mercoledì 5 giugno, i numerosi concorrenti appassionati di numeri che torneranno a mettersi in gioco sperando di poter essere baciati dalla Dea Bendata. Il ricordo va ancora a quanto avvenuto il mese scorso, con due vincite super consecutive, a distanza di pochissimi giorni l’una dall’altra. La sorte poi, ha lasciato a bocca asciutta migliaia di giocatori che però non si sono certamente arresi e questa sera potrebbero ritentare il “colpo”. Siamo giunti al concorso numero 223 e come da tradizione le possibilità di vincere al SiVinceTutto restano molto alte. Sei le categorie di vincita e 12 i numeri che sarà possibile giocare nella schedina odierna. Sei quelli che saranno estratti in serata e che rappresenteranno la nuova combinazione vincente la quale potrebbe cambiare la vita di uno o più fortunati. Ricordiamo che ad oggi sono stati vinti grazie a questo concorso oltre 60 milioni di euro!

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI

Nuovo appuntamento con il SiVinceTutto e nuove speranze di portare a casa la tanto ambita vincita con punti 6, venuta meno nel corso dell’ultimo concorso speciale del SuperEnalotto. In 13 si sono avvicinati per un pelo indovinando “appena” cinque numeri della combinazione fortunata. Per loro, un gruzzoletto niente male di poco più di 720 euro. In 253 hanno invece registrato il “4” del valore di 89 euro. Le successive vincite sono state come da tradizione di consolazione ma hanno rappresentato l’incentivo affinché oggi si possa tornare a incrociare le dita e confidare nella Fortuna. Quasi 3000 concorrenti hanno infatti indovinato tre punti dei sei richiesti per vincere il premio massimo, portandosi a casa appena 35 euro. Di poco più di 9 euro, infine, il premio andato a chi ha indovinato solo due numeri della sestina estratta. La giocata, ricordiamolo sempre, ha un costo di 5 euro. Il mese di giugno si aprirà con il sorriso?

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

19 – 24 – 44 – 59 – 64 – 88

