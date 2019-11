Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, oggi 6 novembre: i numeri vincenti (245/2019)

SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto, debutta a novembre con una nuova estrazione. Intanto è arrivato “Il Bosco Dorato”, le nuove giocate che sono dedicate al periodo autunnale. Ogni mercoledì, in occasione dell’estrazione, nei punti vendita Sisal saranno disponibili Quick Pick e Sistemi speciali, cioè personalizzati con i simboli appunto del Bosco Dorato. E quindi per il concorso di oggi sarà possibile convalidare i Quick Pick Speciali da 5 euro e i nuovi Sistemi divisi in 30 quote da 10 euro l’una pensati per questa iniziativa. La formula di gioco però resta invariata: ci sono sempre 12 numeri da scegliere su 90, con l’obiettivo però di indovinarne 6 per vincere il primo premio. Ma c’è anche la consapevolezza di poter vincere anche indovinando 5, 4, 3 o solo 2 numeri della combinazione estratta. I premi in questo caso cambiano, ma possono comunque tornare comodo per i giocatori di SiVinceTutto Superenalotto.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI

In occasione dell’ultima estrazione del SiVinceTutto, il concorso del Superenalotto, nessuno è riuscito a indovinare tutti i numeri vincenti. Sono state comunque realizzate 14.628 vincite per un importo complessivo di premi pari a 239.336 mila euro. Un concorso dunque molto generoso, nonostante non ci sia stato il tanto ambito “6”. In sette hanno sfiorato la vincita clamorosa: sono coloro che hanno centrato il “5”. Ognuno di loro hanno vinto 1.163,02 euro. Ci sono poi ben 212 giocate fortunate per quanto riguarda il “4”, che vale 92,61 euro per ogni schedina fortunata. Le quote proseguono con il “3” che vale 39,51 euro per ognuna delle 2.212 vincite. Infine, il “2” col quale sono stati vinti 10,18 euro: in questo caso le schedine fortunate sono 12.197. Ma con l’estrazione di oggi, mercoledì 6 novembre 2019, del SiVinceTutto Superenalotto la storia può cambiare. E potete scriverla voi. Allora buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA