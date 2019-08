Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, oggi 7 agosto: i numeri vincenti (232/2019)

Prima estrazione di agosto per SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto. Oggi, mercoledì 7 agosto, un nuovo appuntamento con il gioco che mette in palio il suo montepremi in un’unica sera. Un’altra caccia al “6”, sono questi i numeri vincenti. Mentre va in scena da un anno l’assalto alla sestina del Superenalotto, si tenta la stessa strada ma con un altro gioco, il SiVinceTutto. Il mese di luglio si è chiuso senza che un giocatore sia riuscito a indovinare la sestina fortunata. In compenso la settimana scorsa in 11 hanno potuto festeggiare il “5”. Ognuno di loro è stato premiato con 725 euro. Per un solo numero, dunque, hanno mancato il tanto desiderato “6”, ma hanno comunque avuto modo di consolarsi con la vincita realizzata. E così coloro che hanno centrato il “4”, il “3” e il “2”, perché con SiVinceTutto non si trionfa solo indovinando tutti i numeri vincenti. Quel che conta è avere un pizzico di fortuna…

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI

Con SiVinceTutto Superenalotto le possibilità di vincita sono aumentate: si possono giocare ben 12 numeri con l’obiettivo di indovinarne la metà. A differenza degli altri giochi, a partire dallo stesso Superenalotto, tutto il montepremi del concorso viene distribuito in una sera: quella dell’estrazione. Dunque, non c’è un Jackpot che sale concorso dopo concorso se la sestina vincente non viene indovinata. Anche per questo gioco comunque si può partecipare all’estrazione giocando online. Se siete, ad esempio, al mare e non avete voglia di lasciare la sdraio per giocare la schedina, potete giocare online. Ma per usare questa modalità è necessario avere un conto di gioco su uno dei siti autorizzati per le lotterie online. Il costo della giocata rimane comunque di 5 euro per ciascuna combinazione convalidata. E allora in vista dell’estrazione di oggi di SiVinceTutto Superenalotto non ci resta che augurarvi buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



