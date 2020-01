ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Numeri vincenti di oggi 8 gennaio (201/2020)

La prima estrazione del SiVinceTutto, lo speciale concorso SuperEnalotto, ha appena portato all’attenzione la nuova combinazione vincente. I sei fatidici numeri sono stati appena diffusi dal portale ufficiale dell’Agenzia delle Dogane. Chi è riuscito ad acciuffare la sestina fortunata? Per scoprirlo non occorre fare altro che consultare la combinazione che trovare proprio a fondo pagina, chissà se per qualcuno di voi il nuovo anno non abbia portato con sé una buona dose di fortuna! Noi ve lo auguriamo ma sin da adesso possiamo rivelarvi che purtroppo nessun concorrente è riuscito ad intercettare il fatidico “6”, mentre in 3 sono andati molto vicini vincendo 2.651 euro a testa ed iniziando così sotto i migliori auspici il 2020. Come andata invece per i 141 giocatori che hanno indovinato 4 dei 6 numeri estratti? Per loro appena 136 euro. Si scende con le quote arrivando a 42 euro a testa per i 2006 concorrenti che hanno centrato il “3”. Torna anche il premio di consolazione di poco più di 10 euro per gli oltre 11 mila appassionati che sono riusciti ad indovinare solo 2 numeri su 6 della sestina vincente. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

PRIMA ESTRAZIONE DEL 2020

Prima estrazione del 2020 per SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto. Il calendario di questo gioco ha subito infatti delle modifiche a causa delle festività natalizie. Il primo appuntamento era previsto mercoledì 1 gennaio, ma il concorso è stato posticipato ad oggi, visto che c’era Capodanno da festeggiare. Questo vuol dire che oggi si tiene l’estrazione n. 201, mentre la n. 202 che era prevista per stasera è posticipata a lunedì 13 gennaio 2020. Segnate dunque sul vostro calendario nuovo di zecca queste importanti novità, anche se il consiglio di Sisal ai giocatori che non vogliono perdere o dimenticare l’appuntamento con la fortuna è quello di fare la giocata in abbonamento. In questo modo non si crea confusione tra i vostri impegni e potete controllare la vostra giocata con calma per capire se e quanto avete eventualmente vinto. SiVinceTutto Superenalotto ha pensato proprio a tutto per rendere l’esperienza di gioco migliore possibile.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI

L’auspicio è che la prima estrazione dell’anno di SiVinceTutto Superenalotto ci regali una bella vincita. Del resto quando si è trattato di chiudere nel migliore dei modi il vecchio anno non avete deluso le aspettative. Nell’estrazione del 30 dicembre 2019 infatti c’è stato un “6” clamoroso. Un giocatore è riuscito a indovinare i sei numeri vincenti, quindi ha dato una svolta alla propria vita nel vero senso della parola, visto che ha vinto poco quasi 64mila euro. Un gran bel regalo di Capodanno si sono fatti pure coloro che hanno centrato il “5”. Sono state altrettante le giocate fortunate, ognuna delle quali da 1.351,22 euro. Chiaramente si tratta di un premio nettamente inferiore quanto a importo vinto, ma è una somma che avrà sicuramente fatto comodo ai fortunati vincitori. Qualcuno forse si sarà fatto un regalo, magari un viaggio, altri potrebbero aver investito quella somma in un piccolo progetto… Ma torniamo al presente, perché la dea bendata prosegue il suo viaggio. E allora buona fortuna per oggi!

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

2 – 44 – 55 – 68 – 71 – 88

