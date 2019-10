Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto oggi 9 ottobre: i numeri vincenti (241/2019)

Riparte la corsa alla fortuna in occasione della nuova estrazione del SiVinceTutto, lo speciale concorso SuperEnalotto in programma per questa sera, mercoledì 9 ottobre. Come ogni settimana, modalità, costo della schedina e fine restano sempre i medesimi di sempre: ogni concorrente avrà la possibilità di giocare la propria schedina ad un costo di 5 euro, scegliendo 12 numeri fortunati e sperando di indovinarne la metà per accaparrarsi la massima vincita. Tuttavia interessanti premi saranno garantiti anche dal “5”, mentre man mano che si scende si tratta solo di vincite di consolazione, capaci di dare la giusta motivazione per ritentare la fortuna nel nuovo concorso che si rinnova ogni settimana. L’esordio del precedente mese si è rivelato molto fortunato in quanto ha permesso di realizzare la ricca vincita di circa 75mila euro in quel di Roma. Nella passata estrazione non è ancora stato possibile bissare i festeggiamenti, ma non è detto che la serata giusta non possa arrivare proprio oggi!

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI

Nel passato concorso SiVinceTutto del 2 ottobre, sono state realizzate in totale 16704 vincite per un importo complessivo pari a 243.539 euro. Tutto sommato non male, sebbene a latitare sia stata proprio la ricca vincita con “6” che si spera di realizzare nell’ambito della nuova estrazione di oggi 9 ottobre. restando al passato concorso, in sette concorrenti hanno centrato cinque numeri della combinazione fortunata estratta portandosi a casa, ciascuno, un bel gruzzoletto pari a 1.183 euro. In 252 hanno invece indovinato il “4” che ha portato nelle tasche di ognuno di loro appena 79 euro. E così gli ultimi due premi previsti, ovvero i più semplici da centrare, sono stati di mera consolazione poichè il “3” ha permesso di vincere poco più di 32 euro agli oltre 2700 giocatori, mentre in 13,7 mila hanno ottenuto poco più di 9 euro con due numeri su sei indovinati. Come andrà l’estrazione in programma per questa sera?

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

