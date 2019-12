Estrazioni Lotto e Superenalotto/ Numeri vincenti 12 dicembre 2019, premi e 10eLotto

ESTRAZIONI LOTTO E SUPERENALOTTO, IL SIMBOLOTTO

La passione per i numeri degli italiani non è confermata solo dal successo delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, i cui numeri vincenti dell’ultimo concorso sono riportati in fondo alla pagina, ma anche dal seguito del Simbolotto, l’opzione del gioco del Lotto. Giocarvi è ancora più semplice, visto che è un’opzione di gioco abbinata automaticamente, e in maniera gratuita, ad ogni giocata che viene effettuata sulla ruota mensile in promozione. È costituita da una combinazione casuale di 5 simboli su 45 disponibili. Quali sono quelli dell’estrazione di giovedì 12 dicembre 2019 del Simbolotto? In primis è bene sapere, ma probabilmente lo sapete già, che i numeri e i simboli sono abbinati alle giocate sulla ruota di Venezia. Ma andiamo dritti al punto: la cinquina è 23, 1, 45, 22, 24. Ad ognuno di questi numeri è associato appunto un simbolo: al primo corrisponde l’amo, poi l’Italia, la rondine, la balestra e quindi la pizza. Voi come preferite controllare la giocata? Partendo dai numeri o puntando sui simboli associati?

ESTRAZIONI LOTTO E SUPERENALOTTO: I NUMERI RITARDATARI

C’è una rubrica legata alle estrazioni del Lotto che intriga particolarmente i giocatori, specie quelli legati alle statistiche. Ci riferiamo a quella dedicata ai numeri ritardatari, e questo per una ragione molto semplice. La classifica dei centenari del Lotto può rappresentare una base di partenza per fare poi la scelta dei numeri da giocare nel concorso del Lotto successivo. E allora dovete sapere che il 22 su Palermo si conferma il leader di questa speciale graduatoria. Dopo l’estrazione di giovedì 12 novembre 2019 ha raggiunto le 141 assenze. Al secondo posto resiste l’8 su Milano, che invece ha accumulato 137 ritardi. E poi c’è il 12 su Venezia a completare il podio con le sue 116 assenze. Il 7 su Bari invece manca da 107 estrazioni del Lotto. A completare la top five poi un numero che non è ancora centenario, cioè non ha raggiunto le 100 assenze. Si tratta del 40 su Firenze, che è a quota 98 ritardi.

ESTRAZIONI LOTTO E SUPERENALOTTO, LA SMORFIA

Ora diamo uno sguardo alla smorfia napoletana e a cosa ci suggerisce dopo l’ultima estrazione del Lotto, quella di giovedì 12 dicembre 2019. Segnaliamo ad esempio l’8, ‘a Madonna. Sognarla non è sicuramente da tutti, quindi l’importanza di questo sogno non è da sottovalutare anche in relazione al Lotto. Per la smorfia napoletana questo numero va associato alla Madonna perché l’8 dicembre si festeggia l’Immacolata Concezione di Maria. Secondo l’interpretazione dei sogni vedere la Madonna durante il sonno può esser legato ai rapporti interpersonali che si hanno con la maternità o con la femminilità. C’è poi il 56, ‘a caruta. La caduta è uno dei sogni o delle sensazioni più frequenti durante il sonno. Ma la caduta può essere onirica o reale. Nel primo caso può essere associata alla paura di cadere in disgrazia. Ma è anche una sensazione legata ad un tipo di rilassamento dei muscoli. Ricordatevi comunque di giocare questo numero, ma fate attenzione ai vostri passi per far sì che la caduta sia solo l’interpretazione della smorfia napoletana al numero che volete giocare al Lotto!

I 20 numeri vincenti dell’estrazione del Lotto di Giovedì 12/12/2019

3 – 6 – 7 – 8 – 20 – 22 – 23 – 29 – 32 – 40 – 44 – 46 – 47 – 51 – 54 – 56 – 62 – 67 – 70 – 72

NUMERO ORO 56

DOPPIO ORO 56 – 6

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Ultima estrazione Superenalotto n. 149 del 12/12/2019

COMBINAZIONE VINCENTE

48 51 71 25 39 11

NUMERO JOLLY

88

SUPERSTAR

19

LOTTO, ESTRAZIONI DI GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2019

BARI 56 – 6 – 67 – 14 – 63

CAGLIARI 23 – 22 – 70 – 90 – 8

FIRENZE 46 – 8 – 19 – 67 – 84

GENOVA 20 – 7 – 42 – 40 – 66

MILANO 40 – 47 – 64 – 43 – 50

NAPOLI 8 – 44 – 84 – 78 – 56

PALERMO 3 – 54 – 77 – 60 – 56

ROMA 32 – 72 – 22 – 24 – 33

TORINO 62 – 29 – 9 – 70 – 21

VENEZIA 51 – 54 – 42 – 37 – 55

NAZIONALE 63 – 69 – 49 – 5 – 85

