Estrazioni Million Day e Extra MillionDay/ Numeri vincenti oggi 25 luglio 2022

NUOVA ESTRAZIONE MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: UN MILIONE IN PALIO…

Torna il Million Day anche oggi, lunedì 25 luglio 2022, e riparte la caccia al milione di euro in palio. Un nuovo appuntamento con una vera e propria lotteria che prevede, ogni sera, l’estrazione casuale di 5 numeri che siano compresi tra l’1 e il 55 e l’opzione di gioco Extra MillionDay che garantisce una seconda chance. Si tratta di un gioco disponibile dal 7 febbraio 2018 e che è stato regolamentato dall’Agenzia delle Dogana e dei Monopoli a partire dal mese di novembre dello stesso anno, introducendo alcune regole che sono quelle valide ancora oggi, nel 2022. Fin dalle prime giocate è stato possibile compilare le schedine nelle ricevitorie, ma da qualche tempo si è aggiunta l’opportunità di compilarle anche online.

ESTRAZIONI MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Ecco le cinquine dei numeri vincenti di oggi 24 luglio 2022

Per partecipare al Million Day bisogna procedere alla compilazione di una schedina, scegliendo cinque numeri tra l’1 e il 55 come previsto dal gioco. Il costo di questa giocata è pari a 1 euro. Nella stessa schedina è anche possibile effettuare più di una giocata singola. In altre parole, per più volte si possono scegliere cinque numeri diversi, sempre compresi tra 1 e 55 e sempre al costo fisso di un euro per ogni giocata singola. In ricevitoria le giocate massime sono 5 , mentre online, tramite la app MyLotteries o tramite i rivenditori autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le giocate massime possono salire fino a 10. Ora scopriamo Extra MillionDay.

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Scopri i numeri vincenti di oggi 23 luglio 2022: ecco le cinquine

COME SI GIOCA A EXTRA MILLIONDAY

L’Extra MillionDay è una nuova opzione di gioco che è stata aggiunta in seguito al Million Day e che consente di ambire a una vincita extra, appunto. Dopo aver scelto i cinque numeri, compresi tra 1 e 55, che si intende far partecipare all’estrazione del MillionDay, è possibile scegliere di candidarli anche per l’estrazione dell’Extra MillionDay. Questa estrazione avviene subito dopo quella del MillionDay, dunque nella stessa serata e a distanza di pochissimi minuti.

Anche la partecipazione all’Extra MillionDay ha il costo di un euro, che va a sommarsi alla stessa cifra richiesta per la giocata singola del Million Day nella sua versione “base”. Per partecipare e quindi compilare online la propria schedina è sufficiente accedere al proprio account creato sui siti dei rivenditori autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli oppure sulla propria App My Lotteries. È richiesto inoltre essere già in possesso di un conto gioco attivo, oppure di crearne uno nuovo per poter versare l’importo necessario a ogni giocata.

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Scopri le cinquine dei numeri vincenti di oggi 22 luglio 2022

QUANTO SI VINCE CON MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

I premi del Million Day dipendono da quanti numeri sono stati indovinati nella propria schedina e quanti numeri sono stati giocati. La quantità di numeri giocati varia infatti in base alla tipologia che avete scelto: giocata singola da un euro oppure fino a un massimo di 10 giocate (5 in ricevitoria), ciascuna al costo sempre di un euro. Giocando semplicemente 5 numeri, quindi giocata singola, si possono vincere due euro indovinando due numeri; cinquanta euro azzeccandone tre; mille euro indovinando quattro numeri e infine l’ambitissimo premio di un milione di euro indovinando tutti e cinque i numeri estratti quella sera. Le cifre cambiano invece per l’Extra MillionDay. In questa nuova opzione di gioco, indovinare due numeri consente una vincita di quattro euro; tre numeri indovinati danno diritto a un premio di mille euro; con quattro numeri si vincono sempre mille euro mentre azzeccando tutti e cinque i numeri si raggiunge il premio extra di centomila euro.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 25 LUGLIO 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 25 LUGLIO 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA