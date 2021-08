Estupinan al Napoli?/ Calciomercato news, il Villarreal sembra fare resistenza

CALCIOMERCATO NEWS, PERVIS ESTUPINAN AL NAPOLI

I partenopei stanno incappando in qualche difficoltà nel raggiungere gli obiettivi prefissati ma nelle ultime ore sembra emergere con insistenza l’ipotesi di vedere Pervis Estupiñán al Napoli entro la chiusura del calciomercato estivo. Terzino sinistro di ventitre anni originario dell’Ecuador, Estupinan sembra essere stato individuato come elemento utile da alternare nel corso della stagione con il portoghese Mario Rui, rimasto in azzurro nonostante le voci di mercato che lo volevano in partenza verso la Turchia lo scorso mese di luglio. Con il contratto in scadenza soltanto nel giugno del 2027, secondo quanto riportato dalla stampa spagnola del Mundo Deportivo, Estupinan sembrava essere uno dei calciatori destinati a lasciare il Villareal in quest’estate anche se le indiscrezioni più recenti racconterebbero un’altra storia.

Calciomercato Napoli/ L'Inter preparara l'offerta per Lorenzo Insigne

CALCIOMERCATO NEWS, IL VILLARREAL NON LO MOLLA

Le chances di vedere Pervis Estupinan al Napoli potrebbero quindi non essere poi così elevate. Stando a quanto rivelato da Calciomercato.it, il Villarreal avrebbe bloccato la cessione del calciatore per volere del tecnico Unai Emery e non volendo più aspettare che gli azzurri completino prima altre cessioni come ad esempio quella di Adam Ounas. Nella passata stagione Estupinan, che sarebbe stato ceduto solo a titolo definitivo e dunque non in prestito come avrebbe voluto il Napoli, è stato capace di collezionare 33 presenze complessive tra campionato e coppe arricchite da due assist vincenti forniti ai suoi compagni del Villarreal.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Napoli/ Sergio Ramos out: il Paris Saint-Germain pensa a KoulibalyGagliardini al Napoli?/ Calciomercato news, azzurri interessati a diversi interisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA