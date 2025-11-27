L'età per la pensione è nuovamente aumentata in tutti i paesi Osce: in Italia chi ha iniziato a lavorare nel 2024 dovrà farlo fino ai 70 anni

È nuovamente aumentata in tutti i paesi che fanno parte dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa – complessivamente 57, che includono l’intera Europa, l’Asia centrale e il Nord America – l’età della pensione, ormai ovunque superiore ovunque ai 50 anni con il picco fissato a 70 nel quale (purtroppo) rientra anche l’Italia.

A dirlo è, ovviamente, la stessa Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa nel suo report sul “Panorama delle pensioni” pubblicato solamente qualche ora fa: a livello generale, infatti, nei 57 paesi la media dell’età per la pensione nel 2025 (riferita a chi ha iniziato a lavorare lo scorso anno) ha ormai raggiunto i 66,4 anni per gli uomini e i 65,9 per le donne, rispetto ai 64,7 e 63,9 che si erano registrati nel 2024; mentre una nota positiva che emerge dal report è che è nuovamente diminuito il divario nell’assegno pensionistico tra uomini e donne: se nel 2007, infatti, era pari al 28 per cento, lo scorso anno si è abbassato al 23 per cento con una tendenza che secondo l’Osce è destinata a continuare.

Tornando in campo negativo, invece, secondo le stime contenute nel report attualmente si calcola un 33% di persone in pensione rispetto ai lavoratori – ovvero 33 over 65 ogni 100 under 64: il dato – già di per sé negativo – dovrebbe ulteriormente aumentare fino al 52% nei prossimi 25 anni; aumentato di 30 punti in mezzo secolo.

Lo stato delle pensioni in Italia secondo l’Osce: chi ha iniziato a lavorare nel 2024 si potrà ritirare solamente a 70 anni

Al di là delle osservazioni generali, interessanti è soffermarci sul capitolo del rapporto Osce sulle pensioni dedicato interamente all’Italia che sembra collezionare la maggior parte dei demeriti – ovviamente non esclusivi – tra i 57 paesi che fanno parte dell’Organizzazione: qui, infatti, un lavoratore che ha iniziato la sua carriera nel 2024 riuscirà ad andare in pensione solamente all’età di 70 anni; con una tendenza identica a quella di paesi come la Danimarca o l’Estonia, contrapposta alle virtuose Colombia, Lussemburgo e Slovenia che hanno l’età pensionabile fissata a 62 anni.

Similmente, altrettanto negativo è il rapporto tra persone in pensione e in età lavorativa con il dato che dovrebbe attestarsi al 58% entro i prossimi 25 anni (rispetto al 52 medio di cui abbiamo parlato prima); mentre nel nostro paese la popolazione attiva diminuirà di circa il 35 per cento nel corso dei prossimi anni.

Non solo, perché secondo l’Organizzazione il divario nelle pensioni tra uomini e donne si attesta attualmente al 29% con un positivo calo rispetto al 34% che si registrò nel 2007 non ancora sufficiente per raggiungere la media Osce pari al 23 per cento; mentre non è trascurabile neppure il dato che ci parla – ovviamente sempre in Italia – di una spesa pensionistica del 16% del PIL (e solo la Grecia registra un dato peggiore) coperta solamente per tre quarti dei contributi dei lavoratori.