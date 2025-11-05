Età pensionabile in Italia sempre più alta, ma i dati ISTAT ci collocano tra i Paesi dove si lavora meno. Com'è possibile?

Tra 2 anni l’età pensionabile in Italia sarà aumentata di altri 3 mesi, eppure rispetto ad altri Paesi Europei – anche se ci stiamo avvicinando – si lavorerebbe meno rispetto alle aspettative.

Un’affermazione che potrebbe sembrare un’utopia, dato che uscire dal lavoro con anticipo sembra sempre più complesso e le misure più penalizzanti che mai. L’unica possibilità che consentiva la quiescenza a 62 anni potrebbe giungere al termine, ma vediamo bene perché.

Età pensionabile e i dati dall’ISTAT

L’età media per andare in pensione cresce, e questo perché il settore lavorativo non è ben strutturato, con problemi per i più giovani e contributi previdenziali non proporzionati.

Nella classifica in riferimento alle pensioni di vecchiaia la nostra penisola si collocherebbe tra i Paesi più alti (con una media di 67 anni). Ma la verità è che grazie alle uscite anticipate realisticamente parlando si parlerebbe di un “riposo” definitivo dal lavoro intorno ai 65 anni.

A complicare e rovinare la media “dignitosa” è l’adeguamento automatico basato sulle aspettative di vita. Abolirlo significherebbe rischiare di far crollare l’ente previdenziale, con conseguenze più gravi.

I dati in Italia

Anche se da noi si rischia di uscir tardi, restiamo tra quei paesi dove si lavora meno (poco più dii 37 anni), ma sempre meno dei 40 della Svezia, delle Danimarca e del Nord Europa. L’unica a far meglio è la Romania, con poco più di 32 anni di media.

I motivi che giustificherebbero questi dati sono legati a molteplici fattori, sia di carattere culturale che strutturale, dal lavoro in nero ai periodi di inoccupazione più lunghi, dall’ingresso nel mondo del lavoro ai tirocini più complicati e penalizzanti.

Una contraddizione all’italiana che mette alla luce la realtà difficoltà del sistema odierno, un mercato del lavoro fragile e alquanto pericoloso, specialmente per i più giovani.