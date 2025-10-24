Dal 2027 e dal 2028 l'età pensionabile sarà in aumento, ma i requisiti cambiano in base al tipo di lavoro svolto.

É ormai certo che tra 2 anni l’età pensionabile non farà altro che crescere. La Manovra di Bilancio però, differenzierà il lavoro svolto negli anni così da attribuire un requisito differente per ciascun contribuente. In media ci si potrebbe trovare a lavorare di più da uno a sei mesi massimo.

Gli unici che sarebbero potuti essere esonerati sono i lavoratori gravosi e usuranti, che però sono coinvolti in un paradosso per la fine della deroga, che li mette a rischio di dover sottostare all’incremento dell’età anagrafica.

Età pensionabile in aumento: le differenze

Dal 2027 l’età pensionabile crescerà, e per alcuni lavoratori le conseguenze saranno ancora peggio. Per il reparto Difesa e Sicurezza ad esempio, la questione si fa più critica, dato che nel 2028 potrebbero volerci – per loro – fino a 6 mesi.

Dunque sulla riforma pensioni non ci saranno grandi differenze, salvo l’addio (quasi certo) ad Opzione Donna e Quota 103, una notizia arriva in maniera inaspettata.

Vanno distinti i requisiti tra i trattamenti contributivi da quelli per la vecchiaia, per i quali si dovranno raggiungere rispettivamente 20 anni di contributi e 67 anni, e 5 anni di contribuzione e 71 anni d’età anagrafica.

Restano le regole per i lavori gravosi e usuranti, che includono quelle attività dove si richiede non solo uno sforzo fisico ma anche mentale.

Le regole per il 2027 e il 2028

In linea generale nel 2027 l’incremento dell’età riguarderà gran parte dei lavoratori, prevedendo inizialmente un solo mese in più. Chi ha svolto mansioni usuranti e gravose dovrà rinunciare alla deroga valsa fino ad oggi, purché abbiano versato un minimo di 30 anni di contributi.

Per le Forze di Polizia e per quelle Armate i requisiti saranno più “aspri”, dato che a loro toccherà aggiungere 3 mesi rispetto al primo per tutti, totalizzandone 4.

L’anno successivo, nel 2028, si aggiungeranno i fatidici 2 mesi, e per i lavoratori nel comparto Difesa e Sicurezza l’età pensionabile peggiorerà, totalizzandone 5.