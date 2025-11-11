Età pensione con aumento quasi certo, mentre due misure per l'uscita anticipata saranno cancellate.

L’aumento dell’età sulla pensione è ormai quasi certo. A partire tra 2 anni, precisamente nel 2027, potrebbe volerci una mensilità in più per il fatidico stato di riposo. Si tratta di un rialzo graduale, dato che l’anno successivo si aggiungeranno ulteriori 3 mesi.

Il Bilancio apporterà delle modifiche importanti, che varierà i requisiti tra il cedolino per la vecchiaia e per il trattamento anticipato. Anche se ciò potrebbe sembrare “negativo”, recentemente è stato rivelato un paradosso: in Italia si lavora meno che negli altri Paesi.

L’età della pensione è in crescita, ma di quanto?

L’aumento dell’età della pensione è sempre più vicino, ma stavolta rispetto alle precedenti previsioni, si provvederà ad un rialzo progressivo, inizialmente 1 mese e poi fino al raggiungimento complessivo di “3 mesi”.

Ci sono però delle eccezioni previste per alcune categorie di lavoratori, e si tratta di coloro che rientrano tra i “gravosi” e anche chi svolge attività “usuranti“.

Poi c’è il pensiero alle soluzioni di pensionamento anticipato, che invece potrebbero essere rimosse perché negli ultimi anni sono state viste “poco convenienti”, e questo perché di fatto i requisiti per l’accesso sono divenuti sempre più complessi.

Addio ad Opzione Donna e Quota 103?

All’interno del testo di Bilancio previsto per il 2026, due delle misure che consentirebbero l’uscita anticipata verranno cancellate: Opzione Donna e Quota 103. Entrambe d’altronde, sono state mal viste a causa della loro difficoltà di adesione.

La soluzione che fino ad oggi ha permesso ad alcune donne di uscire anticipatamente permetteva questo “privilegio” soltanto dopo aver pagato 35 anni di contributi e al compimento dei 61 anni. É facile immaginare che con i contratti precari odierni un numero così elevato di contribuzione è pressoché complicato.

Mentre Quota 103 permetteva l’uscita a 62 anni ma a patto di aver versato un minimo di 41 anni di contributi.

Ora queste soluzioni diventeranno un lontano ricordo, mentre si aggiudica una proroga di 12 mesi l’Ape Sociale. Le condizioni per coloro che vorranno aderire sono le medesime: una condizione particolare come rientrare tra i “gravosi”, caregiver, disoccupati o invalidi, 63 anni e 5 mesi e minimo 30 di anni contributi.