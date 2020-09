Eternal Love/ Su Canale 5 il film con Murat Yildrim (oggi, 4 settembre 2020)

Eternal Love va in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, venerdì 4 settembre, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata in Turchia nel 2017 con regia affidata a Ahmet Katiksiz mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Deniz Akcay Katiksiz. Nel cast di questo film sono presenti diversi attori anche di buon livello internazionale tra cui Murat Yildrim, Fahriye Evcen Ozcivit, Filiz Ahmet, Fatih Al, Ege Aydan, Fatih Dogan, Didem Inselel e Nazli Pinar Kaya.

Eternal Love, la trama del film

Ecco la trama di Eternal Love. Un giovane ed ambizioso medico di origini turche sta dedicando ogni singolo momento della propria esistenza alla carriera. Lui vuole diventare una persona influente nel mondo scientifico ed è per questo che pone particolare attenzione a tutti gli aspetti della sua professione cercando di non farsi distrarre da situazioni contingenti come potrebbe essere anche una donna. Questo con il passare del tempo diventa una situazione insostenibile anche perché sente di aver bisogno al proprio fianco di una donna che possa supportarlo e renderlo felice. Un giorno mentre si trova all’interno di una struttura ricettiva, fa la conoscenza di una giovane e semplice cameriera per la quale nutre immediatamente una certa sintonia.

La donna ha un viso raggiante e soprattutto con la sua eccezionale semplicità saprà conquistare per sempre il cuore del dottore. I due hanno caratteri molto differenti ma questo permetterà loro di essere complementari e quindi di poter affrontare al meglio tutte le varie prove che la vita quotidiana richiede. Dopo un primo appuntamento, decidono di condividere con maggiore frequenza la quotidianità avendo così una vita effettivamente felice e coinvolgente.

Tuttavia il loro amore ben presto verrà messo in discussione dall’ambiente in cui vive il dottore il quale lo spinge a prendere in considerazione altre donne, più consoni al suo status. Anche la famiglia di lui cercherà di contrastare questo amore con ogni mezzo, ma alla fine il grande sodalizio nato tra i due innamorati saprà essere più forte di ogni genere di avversità.

