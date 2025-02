IL CASO ETHAN A DOMENICA IN

Il piccolo Ethan è tornato a casa, ma per sua madre Claudia Ciampa la battaglia non è ancora finita. Il bambino di Piana di Sorrento, portato via dal padre Eric Nichols in Usa, ora è al centro del processo per l’affidamento, che la madre vuole in via esclusiva dopo quanto accaduto in questi mesi. Infatti, quello che doveva essere solo un incontro tra papà e figlio, è diventato un calvario per la madre: l’ex era tornato negli Stati Uniti col figlio, senza chiederle il consenso. Per tre mesi non ha saputo dove fosse il figlio, che vedeva solo in videochiamata.

Dopo tre mesi di ricerche lo ha trovato in California, grazie all’aiuto della polizia americana, che si era attivata con la sua denuncia. Quindi, la battaglia legale che si è conclusa con la decisione della Corte federale di Los Angeles, secondo cui è la giurisdizione italiana a doversi occupare del piccolo Ethan. La vicenda, al centro oggi anche di Domenica In, ha tenuto col fiato sospeso l’Italia per mesi. Decisivo è stato l’intervenuto delle autorità italiane, soprattutto del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che aveva istituito una task force con il ministero della Giustizia e degli Interni.

NON SOLO ETHAN: LE ALTRE STORIE

In Italia ci sono tanti casi Ethan, drammi familiari aperti, come quello di Nessy Guerra, la cui figlia di 3 anni si trova bloccata da mesi in Egitto, nonostante il papà sia stato arrestato. La mamma però non può tornare per il ricorso della nonna paterna, su cui deve decidere la giustizia italiana. C’è il caso di Arnaud, bambino di 9 anni portato via dal padre in Romania: è stato disposto il rimpatrio in Italia, ma il padre si è rifiutato di consegnare il figlio ed è sparito nel nulla.

I casi di sottrazione di minore di un genitore straniero sono diversi. I dati della Farnesina segnalano che sono oltre 500 i bambini portati all’estero da uno dei due genitori, ma i casi aumentano anno dopo anno. Tanti anche quelli che restano irrisolti. Di tutti si occupano il ministero della Giustizia, quello degli Interni e la polizia, insieme soprattutto al ministero degli Esteri tramite la Direzione generale per gli italiani all’estero. La Farnesina da 15 anni ha una task force in particolare sui figli contesi e si avvale della Convenzione dell’Aja, che però da sola non basta.

