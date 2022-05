Ethan Torchio è fidanzato?/ Il batterista dei Maneskin abbracciato a Laura

Ethan Torchio dei Maneskin ha una fidanzata?

Ethan Torchio è fidanzato? Il batterista dei Maneskin è stato paparazzato con una bellissima ragazza di nome Laura. Chi è la fortunata? Dopo l’ufficializzazione della storia d’amore tra Damiano David e la influencer Giorgia Soleri, l’attenzione mediatica e del mondo del gossip si è rivolta anche verso gli altri componenti della band italiana vincitrice dell’Eurovision Song Contest 2021. Se Damiano David è felicemente fidanzato, in tanti si sono chiesti: ma Ethan, il batterista della band, ha il cuore impegnato oppure no? Dopo il grandissimo successo mondiale, l’apertura del concerto dei Rolling Stones, la vittoria agli Mtv Emas e il record di ascolti su Spotify, la rock band italiana di “Zitti e buoni” prosegue inarrestabile la scalata nell’olimpo della musica.

Sulla pagina Instagram Maneskinfan_Ukr è apparsa una foto del batterista dei Maneskin in compagnia di una misteriosa ragazza accendendo così i riflettori sulla sua vita privata. Chi è? Ethan è davvero fidanzato oppure no?

Ethan Torchio ha una ragazza?

La foto che ritrate Ethan Torchio, batterista dei Maneskin, in compagnia di una misteriosa ragazza ha infiammato la curiosità delle fan della band e non solo. Negli scatti si vede Ethan abbracciare una ragazza dai lunghissimi capelli biondi e mossi prima di sistemare in auto delle valigie. Le foto lasciano presagire che i due siano in partenza per un viaggio lontano dal clamore mediatico alla ricerca di un pò di tranquillità e pace. Non è dato sapere di più sulla misteriosa ragazza se non il nome.

La fidanzata di Ethan dovrebbe chiamarsi Laura, ma alcuni fan della band sono convinti che sia solo un’amica e che sia una parente di Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin. In realtà proprio Ethan parlando della sua vita privata un pò di tempo fa dichiarò: ” c’è, come dire, un po’ più di possibilità, e sono attenzioni che fanno piacere. Ma io voglio rimanere concentrato sulla musica. Almeno per un po’”.

