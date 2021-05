Ethan Torchio è fidanzato? Maneskin/ “Sono concentrato sulla musica”

Ethan Torchio, batterista dei Maneskin, compirà 21 anni il prossimo ottobre. Con i suoi lunghi capelli neri, Ethan sembra un indiano d’America, uno sciamano: “È il guru della “filosofia degli sticazzi”. Il mondo è a questa altezza? Lui è più in alto. Guarda le cose con oggettività, non si fa prendere dal lato passionale, come un saggio indiano”, ha raccontato Damiano David qualche anno fa sulle pagine di Cosmopolitan.

La famiglia di Ethan è molto numerosa: il batterista dei Maneskin ha sei sorelle e tre fratelli, nati da tre madre diverse. Il padre, che gli ha tramandato la vena artistica, è un regista di film e documentari. È proprio nella casa paterna, in provincia di Frosinone, che ha iniziato a suonare la batteria, mettendo un materasso davanti alla porta per attutire il rumore.

Ethan Torchio: una famiglia molto numerosa

Ethan Torchio è arrivato nei Maneskin rispondendo a un annuncio su Facebook: “Si è presentato con i pantaloni della tuta corti tipo pigiama, i baffoni, la coda bassa. E aveva persino i sandali con i calzini”, hanno ricordato gli altri componenti della band in un’intervista su Vanity Fair. Anche il batterista dei Maneskin, come Damiano Davi, riceve molte attenzioni dalle fan: “C’è questo stereotipo della rockstar che si diverte sempre con una, due, anzi tre donne. Mi fa molto ridere. Sono attenzioni che fanno piacere”, ha confessato a Cosmopolitan. Al momento, però, Ethan non sembra interessato alle attenzioni dell’universo femminile e ad avere una ragazza al suo fianco: “Voglio rimanere concentrato sulla musica. Almeno per un po’…”. Su Instagram è seguito da oltre 488mila follower.

