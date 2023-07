Etichetta anti spreco: proposta Ue bocciata/ Dicitura “spesso buono oltre” non convince

La Commissione dell’Ue ha bocciato la proposta sull’etichetta anti spreco per i cibi. Essa, come riportato da Ansa, era stata sviluppata nell’ambito della strategia Farm to Fork del 2020 e prevedeva l’inserimento della dicitura “spesso buono oltre” per evidenziare la possibilità di consumare alcuni prodotti acquistati al supermercato anche successivamente alla data di scadenza riportata nella confezione.

Sushi vegano: il Giappone lo produce con una radice/ "Sta arrivando una carenza di pesce"

“La maggior parte dei consumatori non comprende appieno la distinzione attuale tra le etichette ‘da consumare entro’, come indicatore di sicurezza, e ‘da consumarsi preferibilmente entro’ (presenti anche in Paesi diversi dall’Italia, ndr), come indicatore di qualità”, avevano sottolineato i vertici dell’Unione. La proposta pensata contro gli sprechi alimentari, tuttavia, non ha convinto i membri, che hanno chiesto nuove valutazioni in merito. Uno dei nodi da sciogliere è quello relativo alle diversità linguistiche. In alcuni casi la dicitura risulterebbe efficace, mentre in altri poco incisiva o addirittura incomprensibile. La presentazione è dunque slittata a data da destinarsi.

L'infazione cala, ma non i prezzi degli alimenti/ "4 mld in più di spese medie"

Etichetta anti spreco: proposta Ue bocciata, cosa succede

La proposta di introduzione dell’etichetta anti spreco per gli alimenti tuttavia non verrà sicuramente messa da parte. È dal 2015, infatti, che l’Ue tenta di apportare delle misure utili ad evitare che i consumatori buttino nella spazzatura del cibo ancora buono. Il team di Ursula von der Leyen vuole però evitare conflitti inter-istituzionali e punta a mettere d’accordo tutti i Paesi membri. Non sarà semplice in virtù delle differenze linguistiche, ma il lavoro continuerà nei prossimi mesi. In tal senso, verranno predisposte anche delle ricerche sul campo e delle campagne di sensibilizzazione per informare meglio la popolazione.

Turismo enogastronomico, un'estate da 15 miliardi di euro/ Cibo centrale nella vacanza Made in Italy

I revisori del Lussemburgo, da parte loro, si sono dimostrati critici nei confronti di quanto sta accadendo. “Ridurre al minimo i rifiuti è fondamentale se si vuole che l’Ue utilizzi efficientemente le risorse e raggiunga gli obiettivi ambientali del Green Deal, ma finora le azioni intraprese dall’Ue sono state inefficaci”, hanno affermato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA