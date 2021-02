Etna eruzione spettacolare: diretta video/ Lapilli su Catania: enorme colonna di fumo

Colonna di fumo alta 1 km, pioggia di cenere e mini-lapilli su Catania e un’eruzione tra le più spettacolari degli ultimi anni: l’Etna torna protagonista con immagini incredibili nel tardo pomeriggio siciliano. Dalla ‘bocca’ del vulcano emerge un trabocco lavico che ha prodotto nelle scorse ore un lieve «collasso del fianco del cono generando un flusso piroclastico che si è sviluppato lungo la parete occidentale della valle del Bove», spiegano le prime testimonianze locali, sentiti gli esperti dell’Istituto di Vulcanologia e Sismologia.

L’eruzione ha infatti provato una forte attività esplosiva del cratere di Sud-Est mentre parallelamente veniva creata un’emissione di una alta nube di cenere lavica che si è poi dispersa verso sud. Le fontane di lava e lapilli si sono concluse nel giro di poche ore mentre è in corso una riunione dell’unità di crisi all’Etna all’aeroporto di Catania: proprio a causa dell’attività eruttiva del vulcano siciliano e la contestuale ricaduta di cenere vulcanica, l’aeroporto è al momento chiuso. «Cinque i voli, tra arrivi e partenze, previsti per oggi, cancellati o dirottati. Intanto arrivano le prime reazioni della politica», informa Catania Today.

ERUZIONE ETNA, LA DIRETTA VIDEO STREAMING

Secondo quanto rivelato ancora dall’Ingv dopo i primi sopralluoghi sul posto, lo scivolamento a valle – che per il momento non desta alcuna preoccupazione per nessuno dei paesi situati nella cintura dell’Etna – è stato innestato dal cedimento di una parte superficiale del cratere di sud-est verso le 16, che ha provocato un rabocco del magma. Per Stefano Branca – direttore Ingv Catania – l’evento resta non preoccupante e «fa parte parte della normale attività del vulcano». Le immagini restano comunque spettacolari con il video che prosegue nella sua documentazione anche nella serata catanese: la sorgente del tremore si trova nell’intervallo di profondità compreso tra 2.900 e 3.000 metri al si sopra del livello del mare. Si registra infine in accompagnamento all’eruzione una violenta attività infrasonica con segnali di ampiezza elevata.





