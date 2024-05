Etta, chi è la cantante di ‘Amadeus’ e fidanzato/ Nome vero e vita privata, lo sfogo dopo la molestia subìta

Chi è Etta e fidanzato: nome vero Maria Antonietta Di Marco, cantautrice campana nota per il tormentone Amadeus

Nel concertone del 1° Maggio 2024 come sempre ci saranno tantissimi artisti pronti ad esibirsi e farsi sentire. Non mancheranno i grandi nomi della musica italiana e internazionale ma spazio avranno anche delle giovani promesse, come Etta, chi è? La cantautrice si è fatta conoscere nel 2023 grazie al brano tormentone ‘Amadeus’ dedicato al presentatore del Festival di Sanremo 2024, brano ironico e pungente con il quale ha offerto anche spunti di riflessione su come durante la settimana della kermesse l’Italia sembra fermarsi.

Ma chi è Etta, il cui vero nome è Maria Antonietta di Marco? Classe 1995, la 29enne è casertana, più precisamente di Sessa Aurunca ma vive a Napoli. Per quanto riguarda la sua vita privata vige il massimo silenzio, non si sa se Etta ha un fidanzato o sia single. Nonostante abbia un profilo Instagram molto attivo in cui condivide sprazzi della sua quotidianità sulla sua situazione sentimentale vige il massi riserbo.

Etta chi è? Tutto sulla cantante ospite al Concertone del 1° Maggio 2024

Se sulle vita privata è tutto top secret, non si sa se Etta ha un fidanzato o sia single, molte più informazioni si hanno sulla sua carriera. Maria Antonietta Di Marco inizia a comporre nel 2017 con il producer V-Rus e nel 2019 ha pubblicato il suo singolo ‘Il mio supereroe’ e poco dopo è uscito il suo album dal titolo Diverso. Un’importante svolta nella suo percorso artistico avviene nel 2021 quando partecipa ad X Factor mentre a novembre dello stesso anno partecipa a Sanremo Giovani con l’inedito ‘Woman’ ma supera la selezione finale. Adesso è pronta per salire sul palco del Concertone del 1° Maggio 2024 assieme ad altri Big della musica italiana soprattutto i giovanissimi talenti del momento come Lazza, Geolier, Tananai, Come Cose, Olly e tanti altri.

Di recente Etta è salita agli onori della cronaca per essere stata molestata per strada ed aver affidato ai social il suo duro sfogo: “Sono stata molestata. Come alcuni di voi sanno sono stata a Milano in questi giorni per motivi lavorativi. E nell’arco di 24 ore sono stata molestata per ben due volte”.











