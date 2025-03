Ha vissuto da protagonista la scena televisiva in qualità di conduttore, ancora oggi detiene il record di 103 puntate alla guida di Giochi Senza Frontiere; Ettore Andenna, con sua moglie Diana, oggi ha però cambiato vita. Vive in una località di poco più di una dozzina di abitanti e, a contatto con la natura, si è reinventato dando spazio ad un’attività che al pari della tv lo riempie di soddisfazioni. In collegamento con La Volta Buona ha infatti raccontato del suo florido allevamento di polli; tutto gestito con la massima perizia, con l’aiuto anche dei figli. Un lavoro che, racconta nel salotto di Caterina Balivo, lo ha portato anche a conquistare diversi premi e riconoscimenti internazionali per la qualità dei suoi allevamenti.

Ma perchè Ettore Andenna ha lasciato la tv e cambiato vita? Se lo saranno chiesti in tanti in questi anni soprattutto ricordando le sue gesta tra gli anni settanta e ottanta. Il conduttore – ormai ex volto della tv – ha spiegato, senza scendere nei dettagli, di non aver preso tale decisione in maniera diretta. In un certo senso ha ‘subito’ la flessione della sua notorietà, accettandola e reinventandosi: “Succede che non ti chiamano più e quindi bisogna reinventarsi”.

Ettore Andenna a La Volta Buona: “L’allevamento di polli? Iniziato grazia a mia moglie Diana…”

Ettore Andenna, in collegamento con La Volta Buona, ha però spiegato di non essere affatto scontento del suo cambio vita alle prese con l’allevamento di polli. La tv non sembra mancargli e nel corso della chiacchierata di Caterina Balivo si è svincolato dalla lista degli ex volti della tv che, a suo dire, si presentano sul piccolo schermo lamentando la mancanza di chiamate. “Non sono uno che va in televisione a frignare perchè non mi chiamano più, anzi, mi sono sempre reinventato”. E il suo reinventarsi coincide appunto con la gestione dell’allevamento di polli, in simbiosi con sua moglie Diana: “Grazie a lei abbiamo iniziato quest’attività e qualche mese fa mio figlio ha vinto il premio internazionale per la qualità dei nostri allevamenti”. Insomma, una nuova vita che, ascoltando le parole e l’enfasi di Ettore Andenna, sembra decisamente appagare l’ex conduttore e protagonista della tv.