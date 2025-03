Ettore Bassi, dal successo in tv al ritorno a teatro: il più grande amore…

E’ diventato noto al grande pubblico televisivo grazie alla sua lunga parentesi nella serie Carabinieri. Un’opportunità che Ettore Bassi ha colto con grande bravura e che gli ha permesso di aggiudicarsi l premio Telegrolla d’oro come miglior attore di fiction. Dopo Carabinieri, Ettore Bassi torna al suo vecchio amore, il teatro, pur continuando a lavorare nel piccolo schermo. Nel 2006 è coprotagonista nel film Per non dimenticarti, mentre dal 2006 al 2007 interpreta il pediatra Corrado Milani nella fiction Nati Ieri.

Gradualmente, Ettore Bassi si è dedicato sempre più al teatro, tra interpretazioni e spettacoli che gli consentono di esprimere al meglio la sua creatività. “La mia idea, infatti, è sempre più quella di portarmi verso il teatro perché, attraverso il palcoscenico, posso dire anche ciò che sento”, ha detto recentemente l’attore in una intervista.

Ettore Bassi tra presente, passato e futuro: “Vi dico la mia idea…”

Parlando della sua carriera ai microfoni de lanuovaprovincia.it, il celebre attore ha espresso grande gratitudine nei confronti della televisione e delle serie tv, perché gli hanno dato la possibilità di fare poi ciò che più lo appassionava: il teatro. “La televisione è stata importante soprattutto all’inizio perché mi ha dato la possibilità, oltre che di mettermi alla prova su progetti che volevo sperimentare, di essere conosciuto e apprezzato per alcune mie caratteristiche”, ha detto Ettore Bassi.

Per quanto concerne invece la vita privata e sentimentale, sappiamo che l’attore ha una nuova compagna dopo la rottura di alcuni anni fa con l’ex moglie, nonché madre dei suoi figli, Angelica Riboni.