Il noto attore e scrittore Ettore Bassi fa capolinea nel salotto di Caterina Balivo a La volta buona. L’attore di recente è uscito con la sua ultima fatica letteraria, Dio come mi amo…per amarti di più. Il nuovo romanzo dell’artista che ha deciso di soffermarsi sull’amore e sulle relazioni. Nel corso di una intervista concessa a La voce dello schermo, si è espresso sul tema relazionale, spiegando il suo punto di vista sulla questione: “L’idea nasce dall’esigenza e dall’urgenza di trattare il tema della relazione, visto il periodo di grande sofferenza e difficoltà” ha spiegato l’attore che ha dunque deciso di concentrare tutte le sue energie sulla questione

The Couple, gelo tra Thais Wiggers e Elena Barolo? "Coppia mal assortita"/ Manila Nazzaro: "Non funzionate"

Ettore Bassi dunque racconterà a La volta buona alcune questioni e retroscena riguardanti il suo libro, che ha riscosso buone vendite e suscitato interesse da parte di lettori e addetti ai lavori. E per tutti i fan di Ettore Bassi che dunque avranno intenzione di trovare curiosi pensieri sui rapporti, questa non può che essere l’occasione giusta.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri chiude il trono in anticipo?/ "Rimasto senza corteggiatrici, cosa farà"

Ettore Bassi e il rapporto con le relazioni

Tra le pagine del suo libro, Ettore Bassi ha colto l’occasione per parlare del suo punto di vista sulle relazioni e i rapporti, lasciandosi andare a confessioni anche a tratti inedite. Nel corso di una intervista rilasciata a La voce dello schermo, l’attore e scrittore ha poi spiegato:

“Devo cercare di avvicinarmi il più possibile a chi sono davvero per potermi amare e rispettare. In questo modo sarò in grado, poi, con la mia identità autentica” le sue parole. L’attore e conduttore ha dunque trovato un modo diverso di andare incontro ai suoi seguaci. Non solo film e programmi, ma anche libri, l’attore negli anni ha saputo sempre reinventarsi.

Andrea Sempio/ I genitori: “E' una persecuzione verso di lui, la mattina dell'omicidio era in casa con noi”