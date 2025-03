Da qualche tempo a questa parte il cuore dell’attore Ettore Bassi è tornato a battere per una nuova compagna. Si tratterebbe di Simonetta Montrone, figlia del patron di Telenorba; con lei avrebbe ritrovato la felicità dopo la fine del primo matrimonio con Angelica Riboni, la madre delle tre figlie Olivia, Amelia e Caterina. Il condizionale è d’obbligo perché l’attore e la diretta interessata non hanno mai confermato apertamente il loro amore, anche se gli ultimi rumor sembrano dare adito alle indiscrezioni provenienti dal mondo del gossip.

Oggi dunque Ettore Bassi avrebbe ritrovato la giusta serenità, dopo anni non facili per via degli strascichi della relazione con l’ex compagna Angela. In una intervista a Domenica Live, quest’ultima, ha rivelato di aver sofferto molto nella sua storia con Bassi.

Da Angelica Riboni a Simonetta Montrone, c’è un nuovo amore nella vita di Ettore Bassi

“Io ed Ettore ci siamo lasciati nel 2016, su mia decisione: ha fatto cose che non ho potuto davvero perdonare”, aveva raccontato l’ex compagna Angelica Riboni. Accuse pesanti da parte della madre delle sue tre figlie, che ha rimproverato l’attore per aver fatto mancare il suo sostegno morale ed economico in determinate fasi della sua vita.

“Ho fatto la scelta di dedicarmi a lui e alle bambine ma ho lasciato il mio lavoro continuando a lavorare con lui e per lui. A un certo punto una donna che arriva a separarsi con tre figli si aspetta che ci sia un sostegno e qualche forma di giustizia. Invece si scopre che c’è una lentezza incredibile”, la delusione di Angelica Riboni. Oggi la loro storia d’amore fa ormai parte di un passato lontano e per Ettore Bassi è tempo di scrivere un nuovo capitolo sentimentale della sua vita. A lui e alla nuova compagna non possiamo che augurarle le migliori fortune.