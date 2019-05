ETTORE BASSI E ALESSANDRA TRIPOLI/ Video, “Ballando? All’inizio avevo paura!”

Ettore Bassi e Alessandra Tripoli sono pronti per la finale di Ballando con le stelle 2019, il dancing show di successo condotto da Milly Carlucci pronto a salutare il pubblico con un’ultima imperdibile puntata in onda venerdì 31 maggio su Rai1. Tra le coppie favorite alla vittorie, inutile negarlo, c’è proprio quella composta da Ettore Bassi e Alessandra Tripoli che durante la semifinale di Ballando 2019 ha davvero emozionato tutti. Dapprima l’attore e la sua maestra hanno dovuto scontrarsi con Manuela Arcuri e Luca Favilla; un confronto da cui l’attore è uscito vincitore con il 79% delle preferenze. Poi Bassi e Tripoli sono tornati in pista esibendosi con un charleston che ha conquistato tutti. L’unica che ha avuto da ridire qualcosa è stata Carolyn Smith, che ha sottolineato la postura, mentre per il resto la coppia ha conquistato il punteggio più alto della serata: ben 49 punti!

Ettore Bassi a Ballando con le Stelle 2019: “La vita è un viaggio sorprendente”

Durante la semifinale di Ballando 2019, Ettore Bassi ha commosso pubblico e giuria con la storia di Amelia, la figlia affetta da sindrome di Down. L’attore ha raccontato la storia di Amelia: “la vita è un viaggio sorprendente al quale bisogna aprirsi con fiducia” ha detto facendo commuovere e riflettere tutti. Poi l’attore si è ritrovato, a sorpresa, a condividere il palcoscenico con i fratelli con cui si è esibito in un ballo “libero”. La prova di ballo di Ettore Bassi e Alessandra Tripoli è stata comunque un successo, nonostante la ballerina sia stata poco bene: “Alessandra ha avuto la febbre per tre giorni. Ho provato a dirle che mi sarei allenato guardando i video e che sarebbe potuta rimanere a casa, ma non ha voluto sentire ragioni…”.

Ettore Bassi: “Ballando? Ecco perché ho accettato l’invito”

L’esperienza di Ballando con le Stelle sta regalando tantissime emozioni a Ettore Bassi, attore italiano di tante fiction di successo. E a pensare che Ettore per un momento aveva pensato anche di non parteciparvi. Ecco cosa ha dichiarato alcune settimane fa al settimanale Nuovo: “mi sono dovuto costringere a guardare la proposta di Milly con curiosità e mi sono chiesto se per caso non mi stessi perdendo qualcosa di bello, perciò quest’anno ho deciso di accettare”. L’attore, infatti, inizialmente aveva un pò di paura nell’esibirsi in pista: “ero un po’ terrorizzato più da Alessandra che dall’idea di dovermi esibire in pista a Ballando”. Un sentimento che l’ha spinto ad impegnarsi tantissimo; un impegno che l’ha portato ad un passo dalla vittoria finale. L’attore, infatti, in coppia con Alessandra Tripoli è tra i candidati alla vittoria di Ballando 2019.

Video, il Charleston di Ettore bassi e Alessandra Tripoli

