Ettore Bassi e Alessandra Tripoli/ Video: “Sto alzando l’asticella” (Ballando 2019)

Ettore Bassi e Alessandra Tripoli ancora protagonisti a Ballando con le stelle 2019. Con un punteggio di 47 punti, i due ballerini si sono ritrovati nella parte più bassa della classifica e, proprio per questo, fra poche ore dovranno scontrarsi con Manuela Arcuri e Luca Favilla, anche loro in attesa di un ripescaggio. I voti elargiti dalla giuria, in aggiunta al tesoretto social di 10 punti, non sono infatti serviti a salvarli da un destino avverso e questa sera dovranno giocarsi il loro posto in semifinale con un duello senza precedenti. Riuscirà Ettore Bassi, dopo i fasti delle precedenti puntate, a rientrare in gara e riprendersi il posto che gli spetta di diritto? Il pubblico di Rai 1 non sembra avere alcun dubbio: per molte settimane, il talento dell’attore è stato accostato a quello di Dani Osvaldo e proprio per questo è considerato come uno dei potenziali vincitori della stagione.

“Un po’ accelerato come paso, ma…”

È con un paso sulle note di “Set fire to the rain” che Ettore Bassi e Alessandra Tripoli hanno provato a conquistare la giuria di Ballando con le stelle 2019. Per loro i volti sono stati piuttosto alti, ma a quanto pare non abbastanza da salvarli da un pericolosissimo spareggio. “Se devo trovare un difetto – ha fatto notare Ivan Zazzaroni – dico che mi è sembrato un po’ troppo accelerato come Paso. Per il resto era perfetto”; Carolyn Smith, invece, pur apprezzando lo straordinario talento del concorrente, non ha potuto fare a meno di bacchettarlo sul suo modo di posizionare le braccia. Parere del tutto positivo, invece, quello di Selvaggia Lucarelli, che ha già diverse volte ha elogiato i suoi progressi: “Ti ho dedicato molti tweet positivi e galanti ed è stato un tempo investito benissimo – ha spiegato la giornalista – non ho investito tempo meglio di così”. Ecco i voti della giuria: Ivan Zazzaroni 9, Fabio Canino 9, Carolyn Smith 10, Selvaggia Lucarelli 9, Guillermo Mariotto 10. A questi si aggiungono i 15 punti della prova polinesiana, per un totale di 68 punti.

Alessandra Tripoli, “Sto alzando un po’ l’asticella” e Ettore Bassi, “Non ce la posso fare!”

In attesa della semifinale di Ballando con le Stelle 2019 in onda questa sera, quando Ettore Bassi e Alessandra Tripoli si esibiranno con una nuova e attesissima esibizione, la coreografa ha approfittato di una breve diretta Facebook per svelare qualche piccolo dettaglio su ciò che dobbiamo aspettarci dalla loro nuova performance. “Rispetto alla settimana scorsa, questa settimana sto alzando un po’ l’asticella”, ha ammesso Alessandra Tripoli, che dopo il successo della scorsa edizione accanto a Cesare Bocci, è più determinata che mai a fare il bis. “Io invece – ha replicato invece Ettore Bassi con un pizzico di ironia – tra un po’ alzerò il gomito per dimenticare: non ce la posso fare”. Riuscirà l’attore a tenere il passo e a non deludere la sua coach? Di seguito, il filmato della loro ultima performance.

Video, il paso di Ettore Bassi e Alessandra Tripoli

