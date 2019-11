Ettore Bassi/ Ex moglie Angelica Riboni: “Sono disperata, non vede le tre figlie…”

Ettore Bassi si è classificato al secondo posto durante l’ultima edizione di Ballando con le stelle. A distanza di mesi dal suo (quasi) trionfo, si parla nuovamente dell’attore e, questa volta, non in maniera positiva. La sex moglie infatti, si è lasciata andare ad uno sfogo tra le pagine del nuovo numero di Oggi, rilasciando una lunga intervista-sfogo in edicola da giovedì 14 novembre. È la prima volta che Angelica Riboni parla della sua vita privata alla stampa. La donna si è lamentata dell’ex, reo di non passare molto tempo con le figlie Olivia, Caterina e Amelia. “Se adesso ho deciso di parlare è perché sono disperata. Non ho una vita, non ho un soldo, sono ostaggio di mio marito e di cavilli burocratici”, ha dichiarato Angelica a Oggi. “Io ed Ettore ci siamo lasciati nel 2016, su mia decisione: ha fatto cose che non ho potuto davvero perdonare”, ha chiarito ancora. “A settembre si è fatto vedere dalle nostre tre figlie solo una volta e nel tentativo di accordo di separazione garantiva la sua presenza solo due giorni al mese”, ha precisato.

La ex moglie contro Ettore Bassi, ecco perché

L’ex moglie di Ettore Bassi sembra disperata ed arrabbiata. “Sta cercando di spostare il processo a Bari. Ora è pure ricorso in Cassazione, per riuscirci. Non so perché lo faccia, mi viene da pensare male, forse si sente più sicuro giù, dove ha molte conoscenze. Oppure vuole solo perdere tempo”, ha aggiunto Angelica Riboni. In ultimo, ha lanciato un appello al celebre attore: “Ettore, lascia perdere la Cassazione, andiamo davanti a un giudice, stabiliamo di chi è la colpa della separazione e chiudiamo questa manfrina, per il bene di tutti”. Bassi ospite di Vieni da me lo scorso maggio, in merito alla separazione aveva dichiarato: “La separazione è stata dolorosa, anche perché abbiamo due figlie. Il dolore mi ha portato a guardarmi dentro. Non mi conoscevo. Ho accolto il dolore, l’ho guardato e ho capito”.

