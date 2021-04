Ettore Bassi/ La morte del padre e la malattia di Amelia: “Il dolore…”

Ettore Bassi ospite a Verissimo tra “fiction e realtà”

Un’altra ospitata in tv per Ettore Bassi che, dopo il successo di Svegliati amore mio, torna nel salotto di Silvia Toffanin per raccontarsi “tra fiction e realtà”. Già nei giorni scorsi l’attore ha avuto modo di parlare della sua rinascita e della sua voglia di tornare in carreggiata sistemando un po’ di cose soprattutto con i suoi figli con al fianco la nuova fidanzata che lo ha ‘trattenuto’ in Puglia proprio quando sarebbe dovuto tornare a Milano. Proprio in un’intervista a “Grand Hotel”, Ettore Bassi ha parlato del momento duro che ha cercato di lasciarsi alle spalle, un periodo in cui, a distanza di pochi mesi, ha dovuto dire addio al padre, ha affrontato la malattia della madre e poi la fine del suo matrimonio, una serie di duri colpi che avrebbero messe ko chiunque, Ettore Bassi compreso.

Il dolore ha sconvolto la vita di Ettore Bassi

In particolare, l’attore ha avuto modo di confidarsi svelando: “Ho attraversato molti dolori. Ho perso mio padre, mia madre si è ammalata e il mio matrimonio è finito. Ho sofferto tanto ma superare tutto questo mi ha permesso di evolvere, di maturare e capire chi sono veramente. Adesso, sono un uomo in rinascita”. La prima tappa è stata proprio tornare in tv prendendo parte a Ballando con le stelle su Rai1 e sognando poi il ritorno sul set perché per lui “recitare è come vivere”. Proprio nel programma di Milly Carlucci, Ettore Bassi ha avuto modo di parlare anche del suo rapporto con Amelia, la figlia nata con la sindrome di Down: “La cosa meravigliosa di tutto questo è che le risposte te le dà lei. È una grande maestra di vita per noi, è una scoperta continua…”. Cosa rivelerà oggi ospite di Silvia Toffanin a Verissimo?

