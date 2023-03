Ettore Boschi, chi era il marito di Giovanna Ralli/ Lei: “Dopo la sua morte…”

Ettore Boschi, chi era il marito di Giovanna Ralli. L’attrice: “L’unico che mi ha chiesto la mano”

Ettore Boschi è stato il marito di Giovanna Ralli. Tra l’avvocato e la famosa attrice pare sia scoccato un vero e proprio colpo di fulmine, fin dal primo momento in cui i loro sguardi si sono incrociati. Hanno vissuto una splendida storia d’amore, per quasi quarant’anni, poi l’uomo è venuto a mancare, lasciando un vuoto devastante nella vita della compagna. Dopo la morte di Ettore Boschi, infatti, Giovanna Ralli è caduta in uno stato di depressione profondo e quindi ha deciso di dare un netto taglio al passato, abbandonando ad esempio l’appartamento in Parioli, in via Fauro a Roma, dove aveva vissuto a lungo con il marito.

”L’ho abbandonato dopo la morte di mio marito, troppi ricordi“, ha ammesso Giovanna Ralli a proposito della sua storia d’amore con Ettore Boschi. I due sono stati sposati per quasi quarant’anni e solo la morte dell’uomo li ha separati per sempre. “Era stupendo, un uomo speciale, noi ci siamo conosciuti a gennaio 1977 e il 14 marzo ci siamo sposati”, ha ricordato emozionata la Ralli in diverse interviste televisive.

Ettore Boschi e la storia d’amore con Giovanna Ralli. L’attrice: “Ecco quando l’ho conosciuto…”

“L’unico che mi ha chiesto di sposarmi è stato Ettore e io gli ho detto sì. L’ho conosciuto quando debuttai a Milano, ci siamo visti il giorno dopo perché dovevamo andare a colazione. Vado in albergo, mi faccio una camomilla – ha raccontato la famosa attrice italiana – Mi ero messa una camicia da notte di flanella. Suonano, apro ed era Ettore: non c’è stato verso, è andata benissimo”, le parole di Giovanna Ralli.

La coppia non ha mai avuto figli, ma i due si sono sempre sentiti uniti come una famiglia. Nella sua carriera di avvocato matrimonialista, Ettore Boschi aveva acquisito notevole popolarità. Questo perché nel corso della sua attività professionalità pare si fosse occupato di tanti casi, tra cui anche quello di Mara Venier la quale si sarebbe rivolta a lui per risolvere alcune vicende legali personali.

