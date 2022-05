Ettore Boschi, il marito di Giovanna Ralli/ Un amore da sogno, che non è mai finito

E’ ormai sempre più raro trovare amori che possano resistere al tempo che passa, ma anzi sempre più spesso al primo problema si finisce per lasciarsi. Nonostante questo, le eccezioni non mancano. Anzi ci sono casi di donne che continuano a essere innamorate del marito a distanza di anni dalla sua scomparsa. E gli esempi nel mondo dello spettacolo non mancano: basti pensare a due attrici dalla carriera lunghissima e ricca di soddisfazioni come Valeria Fabrizi, alias Suor Costanza di “Che Dio ci aiuti“, e Giovanna Ralli. La prima, infatti, non ha più voluto avere nessuno al suo fianco dopo la morte del suo Tata Giacobetti e lo stesso ha fatto la sua collega dopo l’addio a Ettore Boschi.

Entrambe hanno dentro di sé un bellissimo ricordo della vita trascorsa insieme al proprio compagno e non riuscirebbero a stare con nessun altro. Anzi, ascoltare come siano nate queste storie non può che suscitare un po’ di commozione proprio perché sono sempre più rare vicende come le loro.

Dover andare avanti dopo la scomparsa di Ettore è stato tutt’altro che semplice per la Ralli. Lei, infatti, non solo ha deciso di abbandonare le scene, ma non riusciva nemmeno più a vivere nella casa che i due condividevano. Ancora adesso lei lo considera il suo grande amore: “L’unico che mi ha chiesto di sposarlo è stato Ettore – aveva raccontato a Mara Venier, ospite di ‘Domenica in’ -. Io gli ho detto di sì. E lo amo ancora“.

Davvero particolare anche il loro primo incontro. I due avrebbero dovuto vedersi a Milano, dove lei doveva andare in scena con uno spettacolo, ma un impegno imprevisto di lavoro le ha impedito di fermarsi. Lui, però, era già convinto che lei avesse qualcosa di speciale e non si è arreso: “Vado in albergo, mi faccio una camomilla – ha detto lei ancora -. Mi ero messa una camicia da notte di flanella. Suonano, apro ed era Ettore. Non c’è stato verso, è andata benissimo“. E da allora sono stati insieme fino alla fine.

