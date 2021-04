Ettore Boschi, marito di Giovanna Ralli/ 38 anni d’amore, poi la morte

Ettore Boschi è stato il marito di Giovanna Ralli per ben trentotto anni. Una storia d’amore lunghissima e meravigliosa la loro, interrotta solo dalla morte dell’uomo, di professione avvocato matrimonialista. Un lutto che l’attrice ha ammesso più volte di non essere mai riuscita a elaborare, tanto da cadere in un loop che l’ha portata, in un primo momento, ad abbandonare la casa che per moltissimo tempo era stata il loro nido d’amore e, successivamente, a dare l’addio definitivo alle scene, rinunciando così alla sua professione.

A “Domenica In”, in tempi non sospetti, la donna aveva rivelato che per lei Ettore Boschi è stato davvero l’uomo più importante di tutti: “L’unico che mi ha chiesto di sposarlo è stato Ettore e io gli ho detto sì. Lo amo ancora”. Sempre nel salotto televisivo di Mara Venier, Ralli raccontò che conobbe Boschi quando debuttò a Milano e si diedero appuntamento il giorno successivo per fare colazione insieme. Impegni di lavoro, tuttavia, costrinsero l’attrice a soffermarsi per poco tempo insieme all’uomo e a dirigersi a Torino.

ETTORE BOSCHI, IL CAVALIERE ATTENTO AI VESTITI

Tuttavia, nonostante quel contrattempo, Ettore Boschi non rinunciò alla sua Giovanna Ralli. “Vado in albergo, mi faccio una camomilla. Mi ero messa una camicia da notte di flanella. Suonano, apro ed era Ettore. Non c’è stato verso, è andata benissimo”, ha rivelato l’attrice, sottolineando come la proposta di nozze sia arrivata addirittura dopo appena due mesi di conoscenza. Nel corso della propria esistenza, peraltro, l’uomo fu insignito del titolo di Cavaliere e da quel momento prestò sempre maggior attenzione ai vestiti da indossare in ogni occasione, quasi con ossessione maniacale, dal momento che svegliava la moglie anche alle sei e mezza del mattino, se necessario, con il solo intento di avere un suo parere. Nei panni di avvocato, Boschi si occupò di alcune vicende legali che riguardarono da vicino Mara Venier, con la quale nacque una profonda amicizia, del tutto simile a quella instaurata negli anni con un altro volto noto della Rai, Flavio Insinna, tanto che una delle ultime apparizioni in pubblico del marito di Giovanna Ralli fu proprio in occasione della presentazione del libro “Neanche un morso all’orecchio”.

