Ettore Boschi, marito Giovanna Ralli/ “Dopo la sua morte non sono più uscita di casa”

Ettore Boschi è il marito di Giovanna Ralli, l’attrice che proprio il 2 gennaio ha festeggiato 86 anni. Un compleanno importante che a celebre attrice ha deciso di festeggiare nel salotto di “Domenica In” dalla sua grande amica Mara Venier. Un’occasione speciale per parlare della sua vita professionale, ma anche privata. L’attrice è stata sposata per 38 anni con Ettore Boschi, avvocato matrimonialista la cui morte ha fatto cadere l’attrice in uno sconforto totale che l’ha spinta prima a cambiare casa e poi a lasciare il mondo del cinema. Una cosa è certa: l’amore per Ettore è stato il più importante della sua vita, l’unico uomo capace di rapirle il cuore. A raccontarlo è stata proprio l’attrice che, parlando del marito, ha detto: “l’unico che mi ha chiesto di sposarmi è stato Ettore e io gli ho detto sì”.

Il primo incontro fra Ettore e Giovanna è avvenuto a Milano dove l’attrice ha mosso i primi passi nel mondo del cinema. A rivelarlo è stata proprio l’attrice nel salotto di Mara Venier: “l’ho conosciuto quando debuttai a Milano, ci siamo visti il giorno dopo perchè dovevamo andare a colazione”. In quell’occasione però fu un incontro fugace, visto che la Ralli poco dopo doveva recarsi a Torino per lavoro. “Vado in albergo, mi faccio una camomilla. Mi ero messa una camicia da notte di flanella. Suonano, apro ed era Ettore” ha raccontato la Ralli confessato – “non c’è stato verso, è andata benissimo”.

Giovanna Ralli: “dopo la morte di Ettore Boschi non ho voluto fare più nulla”

Da quella notte Ettore Boschi e Giovanna Ralli non si sono mai più lasciati. Una storia d’amore importante che ancora oggi, nonostante la morte del marito, è ricordata sempre con grande emozione dalla Ralli. Ettore Boschi è stato un avvocato matrimonialista di grande successo e durante la sua straordinaria carriera è stato insignito anche del titolo di Cavaliere. Non solo marito, ma anche complice, visto che Boschi ha condiviso con la moglie buona parte anche dei suoi impegni di lavoro che l’hanno portato ad occuparsi anche di alcuni problemi legali di Mara Venier.

Parlando proprio del rapporto col marito, la Ralli ha raccontato: “detestavamo entrambi la mondanità. La sera, quando tornava, finivamo spesso sul divano, felici, dopo un piatto di spaghetti al pomodoro, davanti ad un vecchio film”. La morte del marito ha cambiato per sempre la vita dell’attrice. “Non ho voluto fare più nulla, non sono più uscita di casa” – ha raccontato l’attrice che ad un certo punto ha preso anche la decisione di lasciare l’appartamento ai Parioli dove ha vissuto per 38 anni con il suo grande amore: “l’ho abbandonato dopo la morte di mio marito, troppi ricordi”.



